Адриатическая лига. Плей-офф. 1/4 финала. «Игокеа» встретится с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Мегу»

Теги результаты Партизан Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Мега Игокеа Баскетбол

Сегодня в рамках 1/4 плей-офф Адриатической лиги состоятся два матча.

Боснийская «Игокеа» сыграет с сербским «Партизаном», словенская «Цедевита-Олимпия» примет сербскую «Мегу».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Игокеа – Партизан
Дата проведения
21 апреля, 19.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

«Партизан» ведет в серии – 1-0

Цедевита Олимпия – Мега
Дата проведения
21 апреля, 21.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

«Мега» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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