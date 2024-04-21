Адриатическая лига. Плей-офф. 1/4 финала. «Игокеа» встретится с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Мегу»

Сегодня в рамках 1/4 плей-офф Адриатической лиги состоятся два матча.

Боснийская «Игокеа» сыграет с сербским « », словенская « » примет сербскую «Мегу».

лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

«Партизан» ведет в серии – 1-0

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.