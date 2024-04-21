Адриатическая лига. Плей-офф. 1/4 финала. «Игокеа» встретится с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Мегу»
Сегодня в рамках 1/4 плей-офф Адриатической лиги состоятся два матча.
Боснийская «Игокеа» сыграет с сербским «Партизаном», словенская «Цедевита-Олимпия» примет сербскую «Мегу».
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
«Партизан» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.00, «Dvorana Stožice»
«Мега» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.