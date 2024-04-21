Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» встретится с «Енисеем», «Самара» сыграет с «Надеждой»
Сегодня состоятся три матча российской женской Премьер-лиги.
В серии за пятое место турнира сойдутся «Самара» и «Надежда». «Енисей» и «Спарта энд К» разыграют итоговую седьмую строчку.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Серия за 5 место (до двух побед)
Самара – Надежда
21 апреля. 17:00
Серия за 7 место (до двух побед)
Спарта энд К – Енисей
21 апреля. 16:00
Игры за 9-11 места
Динамо Москва – Нефтяник – 61:57 (16:17, 23:9, 9:19, 13:12)
ДИНАМО М: Паневина (21), Лацгаль (12).
НЕФТЯНИК: Головченко (16), Черепанова (12 + 6 подборов), Левченко (11 + 8 подборов).
21 апреля. 14:00
Положение команд: Нефтяник – 8-26, Динамо Новосибирск – 8-26, Динамо Москва – 4-30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.