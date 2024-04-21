Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» встретится с «Енисеем», «Самара» сыграет с «Надеждой»

Сегодня состоятся три матча российской женской Премьер-лиги.

В серии за пятое место турнира сойдутся «Самара» и «Надежда». «Енисей» и «Спарта энд К» разыграют итоговую седьмую строчку.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Серия за 5 место (до двух побед)

Самара – Надежда

21 апреля. 17:00

Серия за 7 место (до двух побед)

Спарта энд К – Енисей

21 апреля. 16:00

Игры за 9-11 места

Динамо Москва – Нефтяник – 61:57 (16:17, 23:9, 9:19, 13:12)

ДИНАМО М: Паневина (21), Лацгаль (12).

НЕФТЯНИК: Головченко (16), Черепанова (12 + 6 подборов), Левченко (11 + 8 подборов).

21 апреля. 14:00

Положение команд: Нефтяник – 8-26, Динамо Новосибирск – 8-26, Динамо Москва – 4-30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.