Майкл Портер о проблемах в семье: «У меня еще 16 братьев здесь. Знал, что должен быть тут ради них»

Майкл Портер рассказал, как справляется с давлением.

Братья форварда « » оказались в сложных ситуациях. получил пожизненный запрет на игру в по итогам ставочного скандала. Кобан Портер получил тюремный срок за аварию со смертельным исходом.

«Я старался разделить разные стороны моей жизни. Мои братья оказались в скверном положении. Но у меня еще 15, 16 братьев здесь. И я знал, что должен быть тут ради них, выполнять свою работу и делать это на высоком уровне.

Мои одноклубники все написали, что поддерживают меня на 100%. Я получил много поддержки от друзей и семьи. То, что партнеры по команде понимают мою ситуацию, почему я вынужден был пропустить тренировку вчера (слушание по делу брата), очень мне помогло.

Мы люди и, естественно, приносим эмоции из жизни на игровую площадку. Но я крепкий парень, я многое пережил в моей карьере, и это просто еще одна ситуация, через которую мне предстоит пройти», – заявил Портер после победного матча с « » (114:103).

«Денвер» повел в серии 1-0. На счету Портера 19 очков и 8 подборов при 8 из 15 с игры и 3 из 7 трехочковых.