Майкл Портер о проблемах в семье: «У меня еще 16 братьев здесь. Знал, что должен быть тут ради них»

Теги происшествия Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Портер Джонтэй Портер Баскетбол

Майкл Портер рассказал, как справляется с давлением.

Братья форварда «Денвера» оказались в сложных ситуациях. Джонтэй Портер получил пожизненный запрет на игру в НБА по итогам ставочного скандала. Кобан Портер получил тюремный срок за аварию со смертельным исходом.

«Я старался разделить разные стороны моей жизни. Мои братья оказались в скверном положении. Но у меня еще 15, 16 братьев здесь. И я знал, что должен быть тут ради них, выполнять свою работу и делать это на высоком уровне.

Мои одноклубники все написали, что поддерживают меня на 100%. Я получил много поддержки от друзей и семьи. То, что партнеры по команде понимают мою ситуацию, почему я вынужден был пропустить тренировку вчера (слушание по делу брата), очень мне помогло.

Мы люди и, естественно, приносим эмоции из жизни на игровую площадку. Но я крепкий парень, я многое пережил в моей карьере, и это просто еще одна ситуация, через которую мне предстоит пройти», – заявил Портер после победного матча с «Лейкерс» (114:103).

«Денвер» повел в серии 1-0. На счету Портера 19 очков и 8 подборов при 8 из 15 с игры и 3 из 7 трехочковых.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тьфу, я уж подумал, что у него в семье еще 15 братьев
+54
-4
+50
да обидно, когда проштрафившегося брата на пожизненно. А тут лаки посреди бела дня у всех на виду тянут штрафными))
+14
-6
+8
15-16 так называемых братьев
+3
0
+3
Сильный парень. И физически и ментально. Помню как он "падал" на драфте из-за проблем со спиной. Многие поставили на нём крест, но Наггетс молодцы, поверили в него и результат, как говорится, на табло.
+4
-1
+3
Ответ Birdman NBA
Тьфу, я уж подумал, что у него в семье еще 15 братьев
Он один из восьми детей, так что почти
+4
-1
+3
Ответ Birdman NBA
Тьфу, я уж подумал, что у него в семье еще 15 братьев
Такая же фигня. И самое страшное, что я даже не удивился
+2
0
+2
Если у него 15 братьев, мог бы снять "Внутри Портера".
+1
0
+1
Ответ Birdman NBA
Тьфу, я уж подумал, что у него в семье еще 15 братьев
15 стандартных и 2 двусторонних)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий