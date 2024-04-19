Младший брат Майкла Портера Кобан Портер был осужден на 6 лет лишения свободы

Младший брат форварда «Денвера» Майкла Портера попал в тюрьму.

Кобан Портер был приговорен к шести годам заключения за то, что врезался в другой автомобиль, будучи за рулем в пьяном виде. Водитель пострадавшего автомобиля скончалась, пассажир получил тяжелые повреждения.

Другой брат форварда «Наггетс» Джонтэй Портер недавно получил пожизненный запрет на игру в НБА в связи со ставочным скандалом.