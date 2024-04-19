Младший брат Майкла Портера Кобан Портер был осужден на 6 лет лишения свободы

Теги происшествия Денвер НБА Майкл Портер Джонтэй Портер Баскетбол

Младший брат форварда «Денвера» Майкла Портера попал в тюрьму.

Кобан Портер был приговорен к шести годам заключения за то, что врезался в другой автомобиль, будучи за рулем в пьяном виде. Водитель пострадавшего автомобиля скончалась, пассажир получил тяжелые повреждения.

Другой брат форварда «Наггетс» Джонтэй Портер недавно получил пожизненный запрет на игру в НБА в связи со ставочным скандалом.

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10 комментариев
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Старший умный был детина
Средний сын и так и сяк
Младший вовсе был дурак.
+47
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+47
Кабан выбрал не тот путь...
+13
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+13
Кто там ругал "Не грози Южному Централу"? Типичное же.
+11
0
+11
Ответ The_Enot
Кто именно?
Йокич
+4
0
+4
Ответ Фёдор Молчанов
6 лет за такое?
ну как бэ человек умер по твоей вине...
+1
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Уффф, по тонкому льду чувак ходит!
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Еще бы фамилию им всем на Семья Адамс сменить, было бы вообще зачетно....
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6 лет за такое?
+1
-1
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Ответ A1190
Уффф, по тонкому льду чувак ходит!
Кто именно?
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Ответ realmaxx
ну как бэ человек умер по твоей вине...
Так я о том, что приговор не просто мягкий, а смешной. От 15 лет считаю.
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