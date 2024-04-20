Майкл Мэлоун о Майкле Портере: «Ему сейчас приходится непросто. Очень сильный молодой человек»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Майкл Портер Джонтэй Портер Баскетбол

Майкл Мэлоун поддержал Майкла Портера на фоне сложной ситуации в семье.

Младший брат форварда «Денвера» Кобан Портер в пятницу был приговорен к шести годам заключения за ДТП в пьяном виде, повлекшее смерть другого человека.

Еще один брат Майкла Портера Джонтэй на этой неделе был пожизненно дисквалифицирован НБА за ставки.

«Ему сейчас приходится непросто. Поэтому я отдаю ему должное. Ведь ему приходится столько всего держать в сердце и в голове. И все же Майкл выходит на площадку и делает свою работу. Очень сильный молодой человек», – заявил главный тренер «Наггетс».

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3 комментария
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Ну братья-олигофрены уже взрослые мальчики, сами отвечают за свои поступки. Что тут сопли распускать. Сел бухой за руль - потенциальный убийца, второй также понимал что делает
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Ему нелегко. Это чем-то напоминает ситуацию с Каваем Леонардом - они оба, кажется, переживают тяжелые эмоции, но всегда предельно сосредоточены на игре.
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