Майкл Мэлоун о Майкле Портере: «Ему сейчас приходится непросто. Очень сильный молодой человек»
Майкл Мэлоун поддержал Майкла Портера на фоне сложной ситуации в семье.
Младший брат форварда «Денвера» Кобан Портер в пятницу был приговорен к шести годам заключения за ДТП в пьяном виде, повлекшее смерть другого человека.
Еще один брат Майкла Портера Джонтэй на этой неделе был пожизненно дисквалифицирован НБА за ставки.
«Ему сейчас приходится непросто. Поэтому я отдаю ему должное. Ведь ему приходится столько всего держать в сердце и в голове. И все же Майкл выходит на площадку и делает свою работу. Очень сильный молодой человек», – заявил главный тренер «Наггетс».