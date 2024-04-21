32+12+7 от Николы Йокича обеспечили победу «Денвера» в первой игре с «Лейкерс»

«Наггетс» победили «Лейкерс» со счетом 114:103 и повели в серии 1-0.

Центровой « » стал лучшим игроком матча в составе своей команды. На его счету 32 очка, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата при 15 из 23 с игры, 1 из 3 трехочковых и 1 из 2 штрафных. Йокич не допустил ни одной потери мяча.