32+12+7 от Николы Йокича обеспечили победу «Денвера» в первой игре с «Лейкерс»
«Наггетс» победили «Лейкерс» со счетом 114:103 и повели в серии 1-0.
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал лучшим игроком матча в составе своей команды. На его счету 32 очка, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата при 15 из 23 с игры, 1 из 3 трехочковых и 1 из 2 штрафных. Йокич не допустил ни одной потери мяча.
ЛеНенаглядный видимо ослепил своей аурой)
Все, как же теперь играть, сразу слив
а фолов судьи не могли нарисовать, потому что не хотят в L2M
Конечно вопросов к судьям нет, это же не Денвер в гостях в 3 раза больше штрафных пробил )