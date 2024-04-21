32+12+7 от Николы Йокича обеспечили победу «Денвера» в первой игре с «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Наггетс» победили «Лейкерс» со счетом 114:103 и повели в серии 1-0.

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал лучшим игроком матча в составе своей команды. На его счету 32 очка, 12 подборов, 7 передач и 2 перехвата при 15 из 23 с игры, 1 из 3 трехочковых и 1 из 2 штрафных. Йокич не допустил ни одной потери мяча.

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21 комментарий
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4й сезон подряд он лучший баскетболист мира. Это фантастика.
+54
-6
+48
Ответ Дмитрий Кутузов
ЛАЛ как были командой двух игроков, так ей и остались. В нужный момент, никто из свиты не смог себя проявить.
ДиЛо включил режим плова, как обычно))
+34
0
+34
Интересно, че на ветке то все за Лейкерс топили и списали Денвер со счетов?) ща бы действующих чемпионов проглядеть)

ЛеНенаглядный видимо ослепил своей аурой)
+29
-4
+25
ЛАЛ как были командой двух игроков, так ей и остались. В нужный момент, никто из свиты не смог себя проявить.
+20
-1
+19
А что скажет Верник (зачеркнуто) Скип Бейлесс???
+16
0
+16
3 данка Николы в одном матче, они и принесли победу 😁
+10
0
+10
Ответ Lays
Интересно, че на ветке то все за Лейкерс топили и списали Денвер со счетов?) ща бы действующих чемпионов проглядеть) ЛеНенаглядный видимо ослепил своей аурой)
Денвер ведь лишился БРЮСА БРАУНА

Все, как же теперь играть, сразу слив
+8
0
+8
Ответ Zomourning33
Все решил момент в конце, когда Леброн и Дэвис после кучи подборов так и не смогли забить и, что самое странное, не нашли фолы. Отставание было небольшим, после Денвер провел две успешные атаки и руки у Лал опустились.
да попади они тогда и матч в кармане ЛАЛ ведь там оставались бы ничтожные 7 очков преимущества Денвера и целый вагон времени ЦЕЛЫХ 75 секунд.
а фолов судьи не могли нарисовать, потому что не хотят в L2M
+10
-4
+6
Ответ AlphaBeast
Комментарий скрыт
Там смешные цифры выходят в сравнении с 1000+ штрафников за 2 года.
Конечно вопросов к судьям нет, это же не Денвер в гостях в 3 раза больше штрафных пробил )
+7
-2
+5
Ответ кандид
А что скажет Верник (зачеркнуто) Скип Бейлесс???
Он сразу же выложил видео в твиттере о том, как ему не понравилось, что Леброн всю концовку дулся, а не брал инициативу)
+2
0
+2
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