Президент «Црвены Звезды»: «Белград намерен принять «Финал четырех» Евролиги в 2025 и 2027 годах»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда Небойша Чович Баскетбол

Белград намерен принять два «Финала четырех» Евролиги.

Об этом заявил президент «Црвены Звезды» Небойша Чович.

«Насколько я слышал, Белград намерен принять «Финал четырех» Евролиги в 2025 и 2027 годах.

Предыдущий «Финал четырех» обошелся Белграду в 2,5–3,0 миллиона евро. После Каунаса «Финал четырех» стал дороже и достиг 7,0 миллиона евро. Если мы даем столько денег, то хотим иметь две сербские команды в составе Евролиги», – сказал Чович.

Первоначально Белград планировал также подать заявку на то, чтобы принять «Финале четырех» 2026 года. 

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