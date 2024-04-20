Президент «Црвены Звезды»: «Белград намерен принять «Финал четырех» Евролиги в 2025 и 2027 годах»

Белград намерен принять два «Финала четырех» Евролиги.

Об этом заявил президент « » Небойша Чович.

«Насколько я слышал, Белград намерен принять «Финал четырех» в 2025 и 2027 годах.

Предыдущий «Финал четырех» обошелся Белграду в 2,5–3,0 миллиона евро. После Каунаса «Финал четырех» стал дороже и достиг 7,0 миллиона евро. Если мы даем столько денег, то хотим иметь две сербские команды в составе Евролиги», – сказал Чович.

Первоначально Белград планировал также подать заявку на то, чтобы принять «Финале четырех» 2026 года.