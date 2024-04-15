Адриатическая лига. «Црвена Звезда» – «Студентски центар», «Мега» против «Цедевиты-Олимпии»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Студентски центар», сербская «Мега» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией».

лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 22-4, Партизан Сербия – 20-6, Будучность Черногория – 20-7, Цедевита-Олимпия Словения – 16-10, Мега Сербия – 16-10, Задар Хорватия – 14-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-13, Сплит Хорватия – 11-15, Студентски центар Черногория – 11-15, Борац Чачак Сербия – 10-16, ФМП Сербия – 10-16, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 6-20, КРКА Словения – 5-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.