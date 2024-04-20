Виктор Вембаньяма и Фред Ванвлит возглавили рейтинг игроков, оказавших положительное влияние, но не прошедших в постсезон
Sportradar представил Топ-10 игроков по показателю SPI в прошедшей регулярке.
Рейтинг был составлен среди игроков, команды которых не прошли в постсезон. Показатель SPI (Synergy Player Impact) вычисляется при помощи скорректированного показателя плюс-минус (RAPM) и статистического показателя плюс-минус (SPM).
Первое место в списке поделили новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит. На третьем месте – Лаури Маркканен («Юта»), на четвертом – Иммануэл Куикли («Торонто»), на пятом – Диллон Брукс («Хьюстон»).
Структура контрактов тоже хорошая.