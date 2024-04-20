Виктор Вембаньяма и Фред Ванвлит возглавили рейтинг игроков, оказавших положительное влияние, но не прошедших в постсезон

Теги НБА Лаури Маркканен Фред Ванвлит Диллон Брукс Джарен Джексон-младший Микэл Бриджес Дени Авдия Тре Джонс Иммануэл Куикли Виктор Вембаньяма Десмонд Бэйн Баскетбол

Sportradar представил Топ-10 игроков по показателю SPI в прошедшей регулярке.

Рейтинг был составлен среди игроков, команды которых не прошли в постсезон. Показатель SPI (Synergy Player Impact) вычисляется при помощи скорректированного показателя плюс-минус (RAPM) и статистического показателя плюс-минус (SPM).

Первое место в списке поделили новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит. На третьем месте – Лаури Маркканен («Юта»), на четвертом – Иммануэл Куикли («Торонто»), на пятом – Диллон Брукс («Хьюстон»).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, Ванвлит и Брукс отлично зашли в Рокетс.
Структура контрактов тоже хорошая.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий