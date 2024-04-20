Кендрик Перкинс о поражениях «Пеликанс» от «Лейкерс»: «Нет худа без добра. У них реальный шанс пройти «Тандер»

Кендрик Перкинс считает, что «Пеликанс» повезло с турнирным раскладом.

« » проиграл « » в последнем матче регулярки, упустив возможность выйти в плей-офф напрямую с 6-го места, а затем и в первом матче плей-ин.

В пятницу «Пеликанс» победили «Кингз» и все же вышли в плей-офф с 8-го места на «Тандер».

«Поражения от «Лейкерс»... Нет худа без добра. «Пеликанс» выходят с восьмого места и них реальный шанс пройти «Тандер» без Зайона», – написал чемпион и известный эксперт ESPN в соцсетях.

«Лейкерс» в 1-м раунде сойдутся с действующим чемпионом « ».