Кендрик Перкинс о поражениях «Пеликанс» от «Лейкерс»: «Нет худа без добра. У них реальный шанс пройти «Тандер»
Кендрик Перкинс считает, что «Пеликанс» повезло с турнирным раскладом.
«Новый Орлеан» проиграл «Лейкерс» в последнем матче регулярки, упустив возможность выйти в плей-офф напрямую с 6-го места, а затем и в первом матче плей-ин.
В пятницу «Пеликанс» победили «Кингз» и все же вышли в плей-офф с 8-го места на «Тандер».
«Поражения от «Лейкерс»... Нет худа без добра. «Пеликанс» выходят с восьмого места и них реальный шанс пройти «Тандер» без Зайона», – написал чемпион НБА и известный эксперт ESPN в соцсетях.
«Лейкерс» в 1-м раунде сойдутся с действующим чемпионом «Денвером».
а с ним будет прикольное противостояние толстый вс тонкий