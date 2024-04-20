Тайлер Хирро набрал 24 очка, 10 подборов и 9 передач в решающем матче плей-ин с «Чикаго»

Тайлер Хирро помог «Майами» оформить выход в плей-офф.

В матче плей-ин с « » (112:91) защитник был близок к трипл-даблу – 24 очка, 10 подборов и 9 передач.

За 33 минуты реализовал 8 из 17 с игры и 4 из 4 с линии.