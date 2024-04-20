Тайлер Хирро набрал 24 очка, 10 подборов и 9 передач в решающем матче плей-ин с «Чикаго»

Теги Чикаго Майами НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Тайлер Хирро помог «Майами» оформить выход в плей-офф.

В матче плей-ин с «Чикаго» (112:91) защитник был близок к трипл-даблу – 24 очка, 10 подборов и 9 передач.

За 33 минуты Хирро реализовал 8 из 17 с игры и 4 из 4 с линии.

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2 комментария
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В прошлом году была огненная шутка:
- Майями с Хирро это восьмая команда Востока в регулярке.
- Майями без Хирро это лучшая команда плей-офф Востока.
___
Сейчас посмотрим обратную ситуацию.
- Майями с Батлером это восьмая команда Востока в регулярке.
- Майями без Батлера это ???? команда плей-офф Востока.
___
Ваши ставки, господа! :)
+3
-1
+2
Ответ kondratiy
В прошлом году была огненная шутка: - Майями с Хирро это восьмая команда Востока в регулярке. - Майями без Хирро это лучшая команда плей-офф Востока. ___ Сейчас посмотрим обратную ситуацию. - Майями с Батлером это восьмая команда Востока в регулярке. - Майями без Батлера это ???? команда плей-офф Востока. ___ Ваши ставки, господа! :)
Пришло время Хирро показать будет ли он чокером и летом в очередных слухах об обмене или все же докажет свою состоятельность и его не будут пытаться спихнуть
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