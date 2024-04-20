Тайлер Хирро набрал 24 очка, 10 подборов и 9 передач в решающем матче плей-ин с «Чикаго»
Тайлер Хирро помог «Майами» оформить выход в плей-офф.
В матче плей-ин с «Чикаго» (112:91) защитник был близок к трипл-даблу – 24 очка, 10 подборов и 9 передач.
За 33 минуты Хирро реализовал 8 из 17 с игры и 4 из 4 с линии.
- Майями с Хирро это восьмая команда Востока в регулярке.
- Майями без Хирро это лучшая команда плей-офф Востока.
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Сейчас посмотрим обратную ситуацию.
- Майями с Батлером это восьмая команда Востока в регулярке.
- Майями без Батлера это ???? команда плей-офф Востока.
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Ваши ставки, господа! :)