«Атланта» наймет Онси Салеха на должность помощника генерального менеджера

«Атланта» возьмет Онси Салеха на должность помощника генерального менеджера.

Салех работал в « » в качестве вице-президента по баскетбольной стратегии и командным консультациям и тесно сотрудничал с и . Ранее он провел пять лет в «Сперс» под руководством .

В «Голден Стэйт» Салех являлся стратегическим советником по вопросам комплектации состава, обменам, подписаниям и стратегиям на драфте. Также он является специалистом по юридическим аспектам деятельности на рынке обменов, платежным ведомостями, коллективному соглашению, рабочей иммиграции и другим вопросам.

«Атланта» закончила регулярный сезон на 10 месте в Восточной конференции с результатом 36-46 и проиграла « » в турнире плей-ин. По мнению многих экспертов команду ожидает перестройка состава в межсезонье.