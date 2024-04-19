«Атланта» наймет Онси Салеха на должность помощника генерального менеджера
«Атланта» возьмет Онси Салеха на должность помощника генерального менеджера.
Салех работал в «Голден Стэйт» в качестве вице-президента по баскетбольной стратегии и командным консультациям и тесно сотрудничал с Бобом Майерсом и Майком Данливи. Ранее он провел пять лет в «Сперс» под руководством Ар Си Бьюфорда.
В «Голден Стэйт» Салех являлся стратегическим советником по вопросам комплектации состава, обменам, подписаниям и стратегиям на драфте. Также он является специалистом по юридическим аспектам деятельности на рынке обменов, платежным ведомостями, коллективному соглашению, рабочей иммиграции и другим вопросам.
«Атланта» закончила регулярный сезон на 10 месте в Восточной конференции с результатом 36-46 и проиграла «Чикаго» в турнире плей-ин. По мнению многих экспертов команду ожидает перестройка состава в межсезонье.