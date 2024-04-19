«Атланта» наймет Онси Салеха на должность помощника генерального менеджера

Теги Атланта Чикаго Голден Стэйт Майк Данливи-младший Сан-Антонио НБА Ар Си Бьюфорд Боб Майерс НБА плей-ин Баскетбол

«Атланта» возьмет Онси Салеха на должность помощника генерального менеджера.

Салех работал в «Голден Стэйт» в качестве вице-президента по баскетбольной стратегии и командным консультациям и тесно сотрудничал с Бобом Майерсом и Майком Данливи. Ранее он провел пять лет в «Сперс» под руководством Ар Си Бьюфорда.

В «Голден Стэйт» Салех являлся стратегическим советником по вопросам комплектации состава, обменам, подписаниям и стратегиям на драфте. Также он является специалистом по юридическим аспектам деятельности на рынке обменов, платежным ведомостями, коллективному соглашению, рабочей иммиграции и другим вопросам.

«Атланта» закончила регулярный сезон на 10 месте в Восточной конференции с результатом 36-46 и проиграла «Чикаго» в турнире плей-ин. По мнению многих экспертов команду ожидает перестройка состава в межсезонье.

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