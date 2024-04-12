Шакил О’Нил о букмекерах: «Игроки получают слишком много денег. Лучше работать с судьями»

Теги происшествия Шакил О′Нил Торонто НБА Тим Донахи Джонтэй Портер Баскетбол

Шакил О’Нил высказался на тему ставочного скандала Джонтэя Портера.

«Эта ситуация меня не трогает.

Реальная история, времен моей игровой карьеры. Сидим в баре, подходит парень. «Шак, тебе лучше здесь не сидеть, я известный букемер. Люди могут подумать».

Я сказал ему не беспокоиться. Разговорились. Спросил, работает ли он с игроками. Говорит, что нет. Игроки получают слишком много денег. Лучше работать с судьями.

Через пару лет случился скандал с Тимом Донахи и судейским корпусом.

Я всегда говорил арбитрам, когда видел: «Я знаю, что вы делаете. Я получу 40 миллионов в этом году, делайте то, что вам нужно. Если вас не беспокоит, что на это смотрят люди, заплатившие деньги, чтобы увидеть баскетбол», – рассказал легендарный центровой.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Букемеры атакуют!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий