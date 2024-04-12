Шакил О’Нил о букмекерах: «Игроки получают слишком много денег. Лучше работать с судьями»

Шакил О’Нил высказался на тему ставочного скандала Джонтэя Портера.

«Эта ситуация меня не трогает.

Реальная история, времен моей игровой карьеры. Сидим в баре, подходит парень. «Шак, тебе лучше здесь не сидеть, я известный букемер. Люди могут подумать».

Я сказал ему не беспокоиться. Разговорились. Спросил, работает ли он с игроками. Говорит, что нет. Игроки получают слишком много денег. Лучше работать с судьями.

Через пару лет случился скандал с и судейским корпусом.

Я всегда говорил арбитрам, когда видел: «Я знаю, что вы делаете. Я получу 40 миллионов в этом году, делайте то, что вам нужно. Если вас не беспокоит, что на это смотрят люди, заплатившие деньги, чтобы увидеть баскетбол», – рассказал легендарный центровой.