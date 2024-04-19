Брэдли Бил о защите против Энтони Эдвардса: «Непросто принять этот вызов, он никогда не останавливается»

Брэдли Бил поделился мнением об Энтони Эдвардсе.

«Защищаться против – это тяжелая задача. Непросто принять этот вызов, потому что он никогда не останавливается. Ему все равно, кто перед ним, кто защищается. Он трехуровневый скорер. Дальние, средние. Отличная работа ног при атаках со средней дистанции. Он особенный, невероятный. Мы видим, как меняется его статус. Он становится лучше каждый год благодаря работе над собой.

Мне всегда очень нравилась его игра, еще когда он был моложе. Но теперь, быть частью его прогресса, соревноваться с ним – это день и ночь, ничего общего. У него невероятный потолок. Он точно будет в пантеоне величайших. Один из лучших, против кого мне довелось обороняться.

Все остальное зависит от него», – описал свои впечатления защитник «Санз».

« » и « » встретятся в первом раунде плей-офф сезона-2023/24.