Брэдли Бил о защите против Энтони Эдвардса: «Непросто принять этот вызов, он никогда не останавливается»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Брэдли Бил Энтони Эдвардс Баскетбол

Брэдли Бил поделился мнением об Энтони Эдвардсе.

«Защищаться против Энтони Эдвардса – это тяжелая задача. Непросто принять этот вызов, потому что он никогда не останавливается. Ему все равно, кто перед ним, кто защищается. Он трехуровневый скорер. Дальние, средние. Отличная работа ног при атаках со средней дистанции. Он особенный, невероятный. Мы видим, как меняется его статус. Он становится лучше каждый год благодаря работе над собой.

Мне всегда очень нравилась его игра, еще когда он был моложе. Но теперь, быть частью его прогресса, соревноваться с ним – это день и ночь, ничего общего. У него невероятный потолок. Он точно будет в пантеоне величайших. Один из лучших, против кого мне довелось обороняться.

Все остальное зависит от него», – описал свои впечатления защитник «Санз».

«Миннесота» и «Финикс» встретятся в первом раунде плей-офф сезона-2023/24.

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2 комментария
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По факту последние матчи Бил набрал приличную форму, явно хороший игровой ритм удалось нащупать. Тут даже вопрос не будет ли все силы Эдвардс тратить на опеку Била или Букера.
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Бил странные какие-то вещи говорит, по мнению уважаемого аналитика на Спортсе, Эдвардс здесь и сейчас, самый переоцененный игрок лиги.

Но Билу с другой стороны и некогда статистику подробно анализировать, наверное потому такие пробелы в понимании баскетбола.
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