Скип Бэйлесс: «Леброн Джеймс провел 36 минут в разгромном победном матче, планируя последующее оправдание «закончилось топливо» в плей-офф»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал поведение Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс побежал в раздевалку за 20 секунд до конца разгромной победы. Как обычно показывает, что он выше и в стороне от партнеров. Он добавил 36 минут к своему игровому времени в сезоне-2023/24, Топ-5 лиги по по этому показателю, планируя оправдание типа «закончилось топливо» к плей-офф», – написал Бэйлесс в соцсети X.

«Лейкерс» одержали победу над «Кливлендом» со счетом 116:97. Леброн Джеймс набрал 24 очка, 5 подборов и 12 передач за 36 минут на площадке.

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5 комментариев
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Какую то уже старческую ахинею несет. Совсем тронулся.
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Леба в 39 лет пропустил всего 10 игр за сезон пока, я уверен там 70% это отдых, так как он он в среднем играет по 35 минут. К чему эти претензии скипа?
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Ответ Антон Нестеренко
А Скип неправ?) После рывка 17:0 в третьей можно было если не садиться, то хотя бы проговорить стратегию на уменьшение минут в матче. Но нет. Если ролевики в ПО не покажут чудес - я лично вижу потенциал разве что в Винсенте и Динуидди - ЛАЛ спокойно могут отлететь в первом раунде от любого соперника. И это если не сольются в плей-ин. Поберечь лучшего игрока команды в относительно мусорное время было бы логично, но Хэм/Леброн решили иначе. И Скип вполне заслуженно это критикует.
Да не прав. При отрыве 10 очков за 11 минут играть надо, Леброн не играет четвертую четверть при разгромном счёте, тут разгрома не было. Плюс последние несколько минут Леброн стоял в углу в основном.
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Комментарий удален модератором
Ответ Антон Нестеренко
А Скип неправ?) После рывка 17:0 в третьей можно было если не садиться, то хотя бы проговорить стратегию на уменьшение минут в матче. Но нет. Если ролевики в ПО не покажут чудес - я лично вижу потенциал разве что в Винсенте и Динуидди - ЛАЛ спокойно могут отлететь в первом раунде от любого соперника. И это если не сольются в плей-ин. Поберечь лучшего игрока команды в относительно мусорное время было бы логично, но Хэм/Леброн решили иначе. И Скип вполне заслуженно это критикует.
Ты смотришь игры? Всё мимо
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