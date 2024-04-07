Скип Бэйлесс: «Леброн Джеймс провел 36 минут в разгромном победном матче, планируя последующее оправдание «закончилось топливо» в плей-офф»

Телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал поведение Леброна Джеймса.

« побежал в раздевалку за 20 секунд до конца разгромной победы. Как обычно показывает, что он выше и в стороне от партнеров. Он добавил 36 минут к своему игровому времени в сезоне-2023/24, Топ-5 лиги по по этому показателю, планируя оправдание типа «закончилось топливо» к плей-офф», – написал в соцсети X.

« » одержали победу над « » со счетом 116:97. Леброн Джеймс набрал 24 очка, 5 подборов и 12 передач за 36 минут на площадке.