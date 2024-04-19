Майк Данливи: «Весь мир хотел наблюдать за тем, как Карри и остальные наши ребята сражаются в плей-офф»

Майк Данливи отреагировал на непопадание «Уорриорз» в плей-офф.

Генеральный менеджер « » во время пресс-конференции рассказал, каким было его основное послание лидеру команды Стефену Карри после досрочного завершения сезона на стадии плей-ин.

«Самым важным для меня было донести до , что я так переживаю за него, за Дрэймонда, за наших ветеранов и молодежь, что у нас не будет возможности сыграть в плей-офф.

Этого хотели все, не только здесь в Заливе, но, по правде говоря, во всем мире. Наблюдать за тем, как наши ребята сражаются на самом высоком уровне в плей-офф», – заявил .