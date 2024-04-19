Майк Данливи: «Весь мир хотел наблюдать за тем, как Карри и остальные наши ребята сражаются в плей-офф»
Майк Данливи отреагировал на непопадание «Уорриорз» в плей-офф.
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» во время пресс-конференции рассказал, каким было его основное послание лидеру команды Стефену Карри после досрочного завершения сезона на стадии плей-ин.
«Самым важным для меня было донести до Стефа, что я так переживаю за него, за Дрэймонда, за наших ветеранов и молодежь, что у нас не будет возможности сыграть в плей-офф.
Этого хотели все, не только здесь в Заливе, но, по правде говоря, во всем мире. Наблюдать за тем, как наши ребята сражаются на самом высоком уровне в плей-офф», – заявил Данливи.
Но за это время взял двух классных новичков: Подземски и Джексона-Дэвиса. Сбагрил труп Джордана Пула в обмен на всё еще игрового Криса Пола. Подписан Шарича.
Я канеш не профи, но по мне всё грамотно очень.
И это учитывая, что Майерс не хотел становится Джерри Краузе 2.0, и слился вовремя, оставив всю тяжкую работу Данливи.