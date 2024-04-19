Майк Данливи: «Весь мир хотел наблюдать за тем, как Карри и остальные наши ребята сражаются в плей-офф»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Стефен Карри Баскетбол

Майк Данливи отреагировал на непопадание «Уорриорз» в плей-офф.

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» во время пресс-конференции рассказал, каким было его основное послание лидеру команды Стефену Карри после досрочного завершения сезона на стадии плей-ин.

«Самым важным для меня было донести до Стефа, что я так переживаю за него, за Дрэймонда, за наших ветеранов и молодежь, что у нас не будет возможности сыграть в плей-офф.

Этого хотели все, не только здесь в Заливе, но, по правде говоря, во всем мире. Наблюдать за тем, как наши ребята сражаются на самом высоком уровне в плей-офф», – заявил Данливи.

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12 комментариев
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Жаль, судейки в этот раз были деревянные, ничё не поняли((
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Ответ Дядя Санжар
Данливи показал себя как пустышка, никакой инициативы, гм пригодный только для работы в командах аутсайдерах...))
Боже, чувак отработал меньше года. Для ГМ это вообще не срок.
Но за это время взял двух классных новичков: Подземски и Джексона-Дэвиса. Сбагрил труп Джордана Пула в обмен на всё еще игрового Криса Пола. Подписан Шарича.
Я канеш не профи, но по мне всё грамотно очень.
И это учитывая, что Майерс не хотел становится Джерри Краузе 2.0, и слился вовремя, оставив всю тяжкую работу Данливи.
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Жаль эти бестолковые игроки из Сакраменто ничего не поняли. Надо было лечь под ГСВ и дать Карри играть в ПО. Вот негодяи.
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Реальность в том, что для 99,9% мира вообще пофиг, что там с Гсв, а из оставшихся 0,01% далеко не всем хотелось видеть их в по
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Надеется, что в следующем году им вайлд-кард в ПО дадут?) Или участников будут определять голосованием болельщиков в интернете?
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Ответ Vanila Panda
Взял классных новичков, обменя классных игроков. И не вышел даже в по. Может, все таки не такие и классные?
Эм...каких классных игроков он обменял?
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Не хотел)
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Скорее за тем, как мыльный пузырь за 400 млн с размахом лопался.
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Ответ Daff Rogers
Боже, чувак отработал меньше года. Для ГМ это вообще не срок. Но за это время взял двух классных новичков: Подземски и Джексона-Дэвиса. Сбагрил труп Джордана Пула в обмен на всё еще игрового Криса Пола. Подписан Шарича. Я канеш не профи, но по мне всё грамотно очень. И это учитывая, что Майерс не хотел становится Джерри Краузе 2.0, и слился вовремя, оставив всю тяжкую работу Данливи.
Взял классных новичков, обменя классных игроков. И не вышел даже в по. Может, все таки не такие и классные?
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Ответ Daff Rogers
Эм...каких классных игроков он обменял?
Ты сам написал про пола и шарича.
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Ответ BBMSK2021
Реальность в том, что для 99,9% мира вообще пофиг, что там с Гсв, а из оставшихся 0,01% далеко не всем хотелось видеть их в по
Речь о болельщиках ГС, а спортовские редакторы не могли и не могут в контекстуальный перевод. Всегда Ваш, Капитан Очевидность.
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