Майк Данливи: «Хотим, чтобы Клэй остался в «Уорриорз». Я сказал ему об этом»
Майк Данливи прокомментировал выход Клэя Томпсона на рынок свободных агентов.
По словам генерального менеджера «Уорриорз», в клубе хотят, чтобы защитник продлил контракт и остался.
«Хотим, чтобы Клэй остался в «Уорриорз». Я сказал ему об этом вчера.
Дрэймонд Грин? Не могу представить сценарий, при котором его не будет в команде в следующем сезоне», – заявил Данливи.
У Грина остались 3 года по действующему контракту с «Голден Стэйт», за которые он заработает 77 миллионов долларов.
"На ветеранский минимум." - добавил Данливи.
Клей: 60, мне другие дают, у Дрея и Уигги по 75+ на 3, Майк, алё.
Данливи: у тебя макс был, мы тебя выходили в мед.сан.части, ждали, пылинки сдували. 54, последнее, иначе мы банкрот, перестройка, скамейка..
Клей: ок, 54, за плов накинете бонус.
Данливи, отводя глаза: что, плов, а ну да, сколько захочешь.