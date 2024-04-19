Майк Данливи: «Хотим, чтобы Клэй остался в «Уорриорз». Я сказал ему об этом»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Майк Данливи прокомментировал выход Клэя Томпсона на рынок свободных агентов.

По словам генерального менеджера «Уорриорз», в клубе хотят, чтобы защитник продлил контракт и остался.

«Хотим, чтобы Клэй остался в «Уорриорз». Я сказал ему об этом вчера.

Дрэймонд Грин? Не могу представить сценарий, при котором его не будет в команде в следующем сезоне», – заявил Данливи.

У Грина остались 3 года по действующему контракту с «Голден Стэйт», за которые он заработает 77 миллионов долларов.

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7 комментариев
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Он тоже самое говорил про Пула...
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> Майк Данливи прокомментировал выход Клэя Томпсона на рынок свободных агентов: "Хотим, чтобы Клэй остался в «Уорриорз».

"На ветеранский минимум." - добавил Данливи.
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Данливи: кароч, смотри, 45 на 3, чо, как норм?
Клей: 60, мне другие дают, у Дрея и Уигги по 75+ на 3, Майк, алё.
Данливи: у тебя макс был, мы тебя выходили в мед.сан.части, ждали, пылинки сдували. 54, последнее, иначе мы банкрот, перестройка, скамейка..
Клей: ок, 54, за плов накинете бонус.
Данливи, отводя глаза: что, плов, а ну да, сколько захочешь.
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этому Данливи сложно верить, просто вспомним его слова про Пула, кторого слили через 2 дня после аналогичных заявлений
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Дайте ему уже максималку, заслужил
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