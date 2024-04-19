Майк Данливи: «Хотим, чтобы Клэй остался в «Уорриорз». Я сказал ему об этом»

Майк Данливи прокомментировал выход Клэя Томпсона на рынок свободных агентов.

По словам генерального менеджера «Уорриорз», в клубе хотят, чтобы защитник продлил контракт и остался.

«Хотим, чтобы остался в «Уорриорз». Я сказал ему об этом вчера.

? Не могу представить сценарий, при котором его не будет в команде в следующем сезоне», – заявил .

У Грина остались 3 года по действующему контракту с « », за которые он заработает 77 миллионов долларов.