Майк Данливи: «Команды на Западе будут становиться лучше. «Уорриорз» нужно существенно прибавлять»

Майк Данливи оценил расклад сил в Западной конференции.

Генеральный менеджер «Уорриорз» заявил, что команде необходимо стать сильнее за межсезонье.

«У нас в составе по-прежнему очень хорошие игроки. Считаю, что мы ближе к вершине, чем к противоположной стороне, пусть и финишировали на 10-м месте.

Но это может измениться в следующем сезоне. Будет непросто. Те команды, которые в этом году не попали в плей-офф, сложно представить, что они станут хуже. «Хьюстон», «Мемфис», «Сан-Антонио». Эти команды будут прибавлять.

Мы выступаем в сложной конференции, поэтому нам надо становиться лучше. Нам нужно существенно прибавлять», – заявил Данливи.