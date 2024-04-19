Майк Данливи: «Команды на Западе будут становиться лучше. «Уорриорз» нужно существенно прибавлять»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-старший НБА Баскетбол

Майк Данливи оценил расклад сил в Западной конференции.

Генеральный менеджер «Уорриорз» заявил, что команде необходимо стать сильнее за межсезонье.

«У нас в составе по-прежнему очень хорошие игроки. Считаю, что мы ближе к вершине, чем к противоположной стороне, пусть и финишировали на 10-м месте.

Но это может измениться в следующем сезоне. Будет непросто. Те команды, которые в этом году не попали в плей-офф, сложно представить, что они станут хуже. «Хьюстон», «Мемфис», «Сан-Антонио». Эти команды будут прибавлять.

Мы выступаем в сложной конференции, поэтому нам надо становиться лучше. Нам нужно существенно прибавлять», – заявил Данливи.

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2 комментария
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Тот же Сакраменто в следующем сезоне станет сильно лучше. А ГСВ сильно хуже в текущем составе. Нужно обновление, но платёжка забита.
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Ответ zippa
Тот же Сакраменто в следующем сезоне станет сильно лучше. А ГСВ сильно хуже в текущем составе. Нужно обновление, но платёжка забита.
Ну у томпсона и пола контракты закансиваются. Это уже около 70 миллионов. Так что не так уж и забита
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