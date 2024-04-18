Василие Мицич о главном отличии НБА от Евролиги: «Свободное время летом»

Василие Мицич назвал главное отличие НБА от Евролиги.

«Свободное время летом.

Продолжительность сезона разная. Я закончил прошлый сезон в июне, и у меня не было времени поработать индивидуально. В этом главная разница между европейскими игроками и игроками .

Мне 30 лет, и у меня уже есть свой стиль игры. Теперь в свободное время у меня будет возможность поработать над броском из-за дуги и со средней дистанции.

В Европе после пик-н-ролла у тебя меньше времени на то, чтобы прочитать игру. Мне нужно поработать над своим телом и стать физически сильнее, чтобы быть готовым к защите один на один. Не думаю, что мне нужно становиться лучше, но нужно поддерживать свой нынешний уровень. Эффективность защиты зависит от вашего желания и вашего тела. Этим летом буду работать над деталями, и, надеюсь, они помогут мне стать лучше», – рассказал разыгрывающий « ».