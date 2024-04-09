Василие Мицич: «С каждым днем мне все комфортнее»

Теги Шарлотт НБА Василие Мицич Баскетбол

Василие Мицич заявил, что начал осваиваться в НБА под конец сезона.

«С каждым днем мне все комфортнее.

Немного грустно, что у нас осталось всего несколько матчей, но я рассматриваю каждый матч как последний для себя. Хочу проявить себя перед самим собой и перед людьми, которые дали мне такую возможность, в том числе тренер, персонал и все в команде.

Стараюсь играть более расслабленно, в своем ритме, ни за чем не гоняясь. Тяжело, когда тебе не хватает игрового времени, но в данный момент, при таких обстоятельствах, у меня есть эти минуты, и я просто надеюсь, что со стороны это выглядит хорошо», – сказал сербский разыгрывающий «Шарлотт».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий