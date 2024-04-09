Василие Мицич: «С каждым днем мне все комфортнее»

Василие Мицич заявил, что начал осваиваться в НБА под конец сезона.

«С каждым днем мне все комфортнее.

Немного грустно, что у нас осталось всего несколько матчей, но я рассматриваю каждый матч как последний для себя. Хочу проявить себя перед самим собой и перед людьми, которые дали мне такую возможность, в том числе тренер, персонал и все в команде.

Стараюсь играть более расслабленно, в своем ритме, ни за чем не гоняясь. Тяжело, когда тебе не хватает игрового времени, но в данный момент, при таких обстоятельствах, у меня есть эти минуты, и я просто надеюсь, что со стороны это выглядит хорошо», – сказал сербский разыгрывающий « ».