Зайон Уильямсон не сыграет в матче плей-ин против «Сакраменто» из-за травмы

Зайон Уильямсон пропустит решающий матч за выход в плей-офф.

Звездный форвард «Нового Орлеана» травмировал заднюю поверхность левого бедра и выбыл на несколько недель.

пройдет повторное обследование в ближайшие недели.

Уильямсон получил травму за 3 минуты и 19 секунд до конца встречи плей-ин против «Лейкерс» (106:110), когда сравнял счет в проходе. Форвард завершил встречу с 40 очками и 11 подборами.