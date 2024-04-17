Зайон Уильямсон не сыграет в матче плей-ин против «Сакраменто» из-за травмы
Зайон Уильямсон пропустит решающий матч за выход в плей-офф.
Звездный форвард «Нового Орлеана» травмировал заднюю поверхность левого бедра и выбыл на несколько недель.
Уильямсон пройдет повторное обследование в ближайшие недели.
Уильямсон получил травму за 3 минуты и 19 секунд до конца встречи плей-ин против «Лейкерс» (106:110), когда сравнял счет в проходе. Форвард завершил встречу с 40 очками и 11 подборами.
может и Мака в расход пустят, а может и нет, не думаю, что на 33-летнего игрока с 64 млн на 2 года большой спрос