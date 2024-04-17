Зайон Уильямсон не сыграет в матче плей-ин против «Сакраменто» из-за травмы

Теги травмы Новый Орлеан Сакраменто НБА Зайон Уильямсон НБА плей-ин Баскетбол

Зайон Уильямсон пропустит решающий матч за выход в плей-офф.

Звездный форвард «Нового Орлеана» травмировал заднюю поверхность левого бедра и выбыл на несколько недель.

Уильямсон пройдет повторное обследование в ближайшие недели.

Уильямсон получил травму за 3 минуты и 19 секунд до конца встречи плей-ин против «Лейкерс» (106:110), когда сравнял счет в проходе. Форвард завершил встречу с 40 очками и 11 подборами.

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28 комментариев
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вот и всё, ребята!
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Очень жаль. Я прям наслаждался его буллиболом в краске в матче с лал
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Ответ Руслан Бекиров
Только бронепоезд разогнался и на тебе. Для САК одни подарки. То Клэй с ледяной рукой, то теперь Зайон.
А травмы Хертера и Монка — тоже подарки?
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Эталонное чокерство НОП
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Ведь только форму набрал, казалось, все проблемы позади. И тут травма.
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Очень не вовремя и очень жаль что так
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Короче надо Пеликанам трейдить летом как минимум одного из пары Зайон/Ингрэм. ЛАК на своём примере уже прекрасно показали, что когда две твои главные звезды - вечные травматы, ни о каком титуле не может идти и речи
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Ответ boller_73
Комментарий скрыт
За что?
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Только бронепоезд разогнался и на тебе. Для САК одни подарки. То Клэй с ледяной рукой, то теперь Зайон.
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Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
А травмы Хертера и Монка — тоже подарки?
Это уже было до плей-ин определено. Но конечно же это тоже плохо. Монка даже для хайлайтов не хватает.
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Затянут пояса Ингрем и Макколум и дадут на двоих 5/27 с игры
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Там ещё и тренер с Ингрэмом поругались, потому что тот вообще команду не поддерживал, а сидел на скамейке и дулся
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Ответ copti_san
Короче надо Пеликанам трейдить летом как минимум одного из пары Зайон/Ингрэм. ЛАК на своём примере уже прекрасно показали, что когда две твои главные звезды - вечные травматы, ни о каком титуле не может идти и речи
Скорее Си Джея обменяют, нужен условный Янг или Мюррей. Зайон без Инрэма и Си Джея с Мерфи, Джонс, Альварадо и Нэнс смотрится вообще невероятно
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Будет Ингрэм тащить, хотя с La вообще на себя не был похож..
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Ну теперь они Сакраменто точно не пройдут.
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Сакраменто не расслабляться… они все же дома играют вперёд Кингз
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Даже писать ничего не хочется. Но он сам выбрал свой путь, молодой организм выдержит и курочку и нагрузки НБА.
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Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
А травмы Хертера и Монка — тоже подарки?
Кион вписался так - что отряд не заметил потери бойцов...
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Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
Скорее Си Джея обменяют, нужен условный Янг или Мюррей. Зайон без Инрэма и Си Джея с Мерфи, Джонс, Альварадо и Нэнс смотрится вообще невероятно
Ингрэму надо либо деньги сейчас давать (а запросит он много), либо через год он станет СА и свалит - готовый кандидат на обмен, ибо на его место есть Мерфи и Джонс, а пеликанам нужны разыгрывающий и центр, Валан то истекает
может и Мака в расход пустят, а может и нет, не думаю, что на 33-летнего игрока с 64 млн на 2 года большой спрос
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