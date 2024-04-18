Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Промитеас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

В группе А «Олимпиакос» примет «Промитеас».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: – 23-1, – 22-3, Перистери – 16-9, – 15-9, Арис – 13-12, Колоссос – 9-16.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 11-14, ПАОК – 10-15, Лаврион – 9-16, Марусси – 9-16, Кардицас – 8-17, Аполлон – 4-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.