Чемпионат Греции. «Перистери» – «Арис», «Промитеас» встретится с «Колоссосом»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Перистери» примет «Арис», «Промитеас» встретится с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Перистери – Арис
Дата проведения
13 апреля, 17.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Промитеас – Колоссос
Дата проведения
13 апреля, 20.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 22-1, Олимпиакос – 22-2, Перистери – 16-8, Промитеас – 14-9, Арис – 12-12, Колоссос – 9-15.

Группа Б

Марусси – Аполлон Патрас
Дата проведения
13 апреля, 18.00, «Dimotiko Gimnastirio Amarousiou»
Онлайн матча

Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, Кардицас – 8-16, Марусси – 8-16, Аполлон – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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