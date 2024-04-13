Чемпионат Греции. «Перистери» – «Арис», «Промитеас» встретится с «Колоссосом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Перистери» примет « », « » встретится с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 22-1, Олимпиакос – 22-2, – 16-8, Промитеас – 14-9, Арис – 12-12, Колоссос – 9-15.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, Кардицас – 8-16, – 8-16, – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.