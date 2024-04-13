Чемпионат Греции. «Перистери» – «Арис», «Промитеас» встретится с «Колоссосом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
«Перистери» примет «Арис», «Промитеас» встретится с «Колоссосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 13 апреля, 20.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Панатинаикос – 22-1, Олимпиакос – 22-2, Перистери – 16-8, Промитеас – 14-9, Арис – 12-12, Колоссос – 9-15.
Группа Б
- Дата проведения
- 13 апреля, 18.00, «Dimotiko Gimnastirio Amarousiou»
Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, Кардицас – 8-16, Марусси – 8-16, Аполлон – 4-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.