Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с «Перистери», «Промитеас» примет «Арис»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.

В группе А «Олимпиакос» встретится с «Перистери», «Промитеас» примет «Арис».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Панатинаикос – 21-1, – 21-2, – 16-7, – 13-9, – 12-11, Колоссос – 9-14.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, – 9-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.