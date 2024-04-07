Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с «Перистери», «Промитеас» примет «Арис»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча.
В группе А «Олимпиакос» встретится с «Перистери», «Промитеас» примет «Арис».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 7 апреля, 17.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 21-2, Перистери – 16-7, Промитеас – 13-9, Арис – 12-11, Колоссос – 9-14.
Группа Б
Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, Аполлон – 4-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.