Терри Розир не сыграет в матче плей-ин против «Филадельфии»

Терри Розир пропустит завтрашний матч плей-ин против «Сиксерс».

Разыгрывающий « » не полетел с командой в Филадельфию из-за травмы шеи.

В составе «Хит» также будет отсутствовать защитник Джош Ричардсон, у которого проблемы с плечом. и смогут принять участие в матче, также, скорее всего, выйдет на площадку.

Победитель встречи выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и сыграет в первом раунде против «Нью-Йорка».