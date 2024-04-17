Терри Розир не сыграет в матче плей-ин против «Филадельфии»

Теги травмы Майами Филадельфия НБА Кевин Лав Терри Розир Данкан Робинсон Тайлер Хирро НБА плей-ин Баскетбол

Терри Розир пропустит завтрашний матч плей-ин против «Сиксерс».

Разыгрывающий «Майами» не полетел с командой в Филадельфию из-за травмы шеи.

В составе «Хит» также будет отсутствовать защитник Джош Ричардсон, у которого проблемы с плечом. Тайлер Хирро и Кевин Лав смогут принять участие в матче, Данкан Робинсон также, скорее всего, выйдет на площадку.

Победитель встречи выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и сыграет в первом раунде против «Нью-Йорка».

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3 комментария
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Ответ Skeleton64
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реабилитация важнее
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+8
Ответ Skeleton64
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Какая-то чушь. Травма шеи может быть очень неприятной, может Розиру тупо даже в самолёте противопоказано или, как минимум, не рекомендуется лететь
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