Терри Розир не сыграет в матче плей-ин против «Филадельфии»
Терри Розир пропустит завтрашний матч плей-ин против «Сиксерс».
Разыгрывающий «Майами» не полетел с командой в Филадельфию из-за травмы шеи.
В составе «Хит» также будет отсутствовать защитник Джош Ричардсон, у которого проблемы с плечом. Тайлер Хирро и Кевин Лав смогут принять участие в матче, Данкан Робинсон также, скорее всего, выйдет на площадку.
Победитель встречи выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и сыграет в первом раунде против «Нью-Йорка».