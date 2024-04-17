У Клэя Томпсона 0 очков при 0 из 10 с игры в матче плей-ин с «Сакраменто»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон неудачно провел матч плей-ин с «Сакраменто».

Защитник «Голден Стэйт» выдал 0 из 10 с игры (0 из 6 из-за дуги) и не набрал ни одного очка за 32 минуты на площадке. Он начал встречу в стартовой пятерке.

«Уорриорз» уступили со счетом 94:118 в первом раунде плей-ин и завершили выступление в сезоне.

34-летний Томпсон в межсезонье станет свободным агентом.

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77 комментариев
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Врагу не пожелаешь такого перфоманса в последнем матче за родной клуб.
+98
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+97
Процитирую классика: «Вот и всё… Неплохая получилась история. Интересная, весёлая, порой немного грустная, а главное – поучительная…Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовит нам жизнь. Помогала нам добиваться поставленных целей несмотря ни на что. И самое важное – она научила нас по-настоящему любить и не сходить с пути, следуя за своей мечтой.»
+60
-1
+59
И что самое интересное, неплохо игравший Муди провёл всего 15 минут на площадке, и при этом был единственным игроком с положительным +/- из тех, кто играли не в мусорное время, и неплохо набирал очки ( 5 из 8, 16 очков). Но нет, мёртвый Клэй сыграл 32 минуты, мазал всю игру и был выпущен Керром на концовку, пока Муди наблюдал с лавки как отрыв Кингс улетает в небеса. Никогда такого не было и вот опять
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Сколько он хотел получить по следующему контракту?
Здесь надо давать ветеранский минимум
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Клэй шел к этой игре весь сезон
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+33
Ответ UBAH_TAPAHOB
И что самое интересное, неплохо игравший Муди провёл всего 15 минут на площадке, и при этом был единственным игроком с положительным +/- из тех, кто играли не в мусорное время, и неплохо набирал очки ( 5 из 8, 16 очков). Но нет, мёртвый Клэй сыграл 32 минуты, мазал всю игру и был выпущен Керром на концовку, пока Муди наблюдал с лавки как отрыв Кингс улетает в небеса. Никогда такого не было и вот опять
Давно уже понятно что Керру не хватает яиц чтобы своих лидеров контролировать. Как только начались проблемы у Грина с головой и у Томпсона с игрой, Керр не знал что делать. Хороший тренер не тот, кто побеждает когда все игроки в прайме, а тот кто может вытащить из кризиса
+33
0
+33
Ответ Владислав Поляков
Процитирую классика: «Вот и всё… Неплохая получилась история. Интересная, весёлая, порой немного грустная, а главное – поучительная…Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовит нам жизнь. Помогала нам добиваться поставленных целей несмотря ни на что. И самое важное – она научила нас по-настоящему любить и не сходить с пути, следуя за своей мечтой.»
И остался на этой кухне один шеф Карри
+27
0
+27
Ответ Павел Егоров
Это уже слишком, Клэй явно не на 2 млн играет в год, цифра в районе 13-18 млн вполне оправдана на 2 года считаю с учётом нынешних реалий по зп
расти за 4 миллиона в год делает разницу
а этому и двух много будет
+26
-2
+24
где-то четверть посмотрел. По увиденному ГС интенсивность матча не выдержали. Когда играешь выше предела физических возможностей бросок ломается
И бросок ломается, и сам начинаешь тупить, на показы вылетать бездумно, фолить, не успевать и т.п.
+19
-2
+17
ахахааха, 1 000 000 000 на 3 года этому господину.

Просто браво!

Отличная квинтэссенция последних двух сезонов Клэя. Надеюсь, что теперь всем, начиная от Стэфа Карри и Керра до самых простых болельщиков, понятно, что Клэй больше не тянет, или пусть берет самый минимум по деньгам и соглашается полотенцем махать большую часть времени, или пусть уходит. Вреда больше, чем пользы от него почти во всех его играх.
+21
-6
+15
Ошибка Керра! Все успехи команды второй половины чемпионата были после перевода Клэя в запас, он с лавки давал намного больше профита играя против скамейки соперника. Но надо же было в последних нескольких играх вернуть в старт и всё разрушить! Томпсон и Вестбрук ещё способны приносить пользу, но только с лавки...
+14
-1
+13
Ответ Кирилл
Даже интересно что на такой «перфоманс» напишет пользователь Andy, который везде и всюду постоянно защищает Клэя и скидывает всю вину на Карри )
Он до матча писал, чтоб Карри в клатче давал бросать лидеру. Вот его лидер набросал так, что клатча и не было.
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Полный сплэш
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+12
Ответ Vova Jmur
расти за 4 миллиона в год делает разницу а этому и двух много будет
Расти импакта вносит гораздо больше, чем на 4 млн. А то что он на такую сумму согласился, это уже проблема самого Вестбрука, не захотел переезжать из ЛА.
Уверен, у него были предложения вкуснее в финансовом плане, но надо было опять семью перевозить неизвестно куда. Он уже на старость заработал.
+12
0
+12
Даже интересно что на такой «перфоманс» напишет пользователь Andy, который везде и всюду постоянно защищает Клэя и скидывает всю вину на Карри )
+11
-2
+9
Конечно, баранка у Клея определенно режет глаз, но давайте будем честны - лидеры ГСВ сегодня все жидко обкакались.
+10
-2
+8
Покажи им 4 пальца!
+15
-7
+8
ГС и так ему сделали огромный подарок, когда заключились с ним в последний раз после всех тех травм
В принципе, он отыграл эти деньги неплохо, но второго такого подарка не будет даже с учётом всех предыдущих заслуг, ГС нужны деньги на перестройку
+9
-2
+7
Ответ Nightyork97
Это почти конечная, последний шанс это взорвать и попытаться дать шанс Карри поиграть хотя бы в плей-офф. Зная безумного и жадного владельца на деньги далеко не факт, что у него хватит душка на эти действия. Даже Боб Майерс год назад признался себе в безысходности после того как Грин окончательно слетел с катушек.
... Жадный владелец?Вы ничего не напутали?
+8
-2
+6
Ответ Unknown Noname
Врагу не пожелаешь такого перфоманса в последнем матче за родной клуб.
да ладно, какие нежные стали. рабочий момент, неудачи у всех бывают на работе. никто не отнимет у него чемпионств и сотни лямов баксов
+12
-6
+6
Грустно что скорее всего последняя игра его была за ГСВ. НО ГСВ не стоит уходить в перестройку, пару точечных изменений и данный состав способен еще 2-3 года бороться за ПО уж точно.
+8
-2
+6
Ваще крут. Голден Стейт больше ветеранского минимума ему не должен давать.
+6
-1
+5
Ответ Рама Рагимханов
Грустно что скорее всего последняя игра его была за ГСВ. НО ГСВ не стоит уходить в перестройку, пару точечных изменений и данный состав способен еще 2-3 года бороться за ПО уж точно.
Пока Стёпа играет, на перестройку не уйдут. Нужно просто некоторых бездарей обменять
+6
-1
+5
Клэй Четыре Пальца провалил второй постсезон подряд. Да и в регулярке он вредил не меньше. После этого, Клэй не имеет права даже заикаться о контракте больше чем ветеранский минимум.
+6
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Свободный агент -- свободен !...
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Ответ Unknown Noname
Врагу не пожелаешь такого перфоманса в последнем матче за родной клуб.
надо было меньше языком чесать и не ныть по каждому поводу, а работать и улучшать те моменты, в которых проседает
но тип возомнил себя 75 олл тайм и посчитал, что ему нормально
ждём в в шаньси лунгс в пару к шведу
+9
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+4
Срочно максималку этому джентельмену!
+8
-4
+4
На самом деле даже обидно. По-моему, у него просто сорвало крышу в какой-то и все.

Понятно, что травмы были жуткие и два года пропустил, но все же, самая главная проблема в психологии на мой взгляд. Клэй как будто не понял, что его пик прошел уже, и он должен принять свою новую роль. Насколько понимаю, он не женат, детей нет, развлекается в межсезонье на яхте с эскортом, чушь несет в интервью (вспомните, раньше считался вообще молчуном, просто делающим свое дело).

В общем, сам все упустил, и надеюсь, что уйдет из ГС, думаю, что это поможет и самому Клэю и команде.
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+4
Ответ Постой...Я тебя знаю!
Конечно, баранка у Клея определенно режет глаз, но давайте будем честны - лидеры ГСВ сегодня все жидко обкакались.
Дай-ка угадаю, кто-то украл твой сладкий рулет?
+5
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+4
когда уходил с корта, как будто оглядывался напоследок, жаль его на самом деле
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0
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