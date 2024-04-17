У Клэя Томпсона 0 очков при 0 из 10 с игры в матче плей-ин с «Сакраменто»
Клэй Томпсон неудачно провел матч плей-ин с «Сакраменто».
Защитник «Голден Стэйт» выдал 0 из 10 с игры (0 из 6 из-за дуги) и не набрал ни одного очка за 32 минуты на площадке. Он начал встречу в стартовой пятерке.
«Уорриорз» уступили со счетом 94:118 в первом раунде плей-ин и завершили выступление в сезоне.
34-летний Томпсон в межсезонье станет свободным агентом.
Здесь надо давать ветеранский минимум
а этому и двух много будет
И бросок ломается, и сам начинаешь тупить, на показы вылетать бездумно, фолить, не успевать и т.п.
Просто браво!
Отличная квинтэссенция последних двух сезонов Клэя. Надеюсь, что теперь всем, начиная от Стэфа Карри и Керра до самых простых болельщиков, понятно, что Клэй больше не тянет, или пусть берет самый минимум по деньгам и соглашается полотенцем махать большую часть времени, или пусть уходит. Вреда больше, чем пользы от него почти во всех его играх.
Уверен, у него были предложения вкуснее в финансовом плане, но надо было опять семью перевозить неизвестно куда. Он уже на старость заработал.
В принципе, он отыграл эти деньги неплохо, но второго такого подарка не будет даже с учётом всех предыдущих заслуг, ГС нужны деньги на перестройку
но тип возомнил себя 75 олл тайм и посчитал, что ему нормально
ждём в в шаньси лунгс в пару к шведу
Понятно, что травмы были жуткие и два года пропустил, но все же, самая главная проблема в психологии на мой взгляд. Клэй как будто не понял, что его пик прошел уже, и он должен принять свою новую роль. Насколько понимаю, он не женат, детей нет, развлекается в межсезонье на яхте с эскортом, чушь несет в интервью (вспомните, раньше считался вообще молчуном, просто делающим свое дело).
В общем, сам все упустил, и надеюсь, что уйдет из ГС, думаю, что это поможет и самому Клэю и команде.