У Клэя Томпсона 0 очков при 0 из 10 с игры в матче плей-ин с «Сакраменто»

Клэй Томпсон неудачно провел матч плей-ин с «Сакраменто».

Защитник « » выдал 0 из 10 с игры (0 из 6 из-за дуги) и не набрал ни одного очка за 32 минуты на площадке. Он начал встречу в стартовой пятерке.

«Уорриорз» уступили со счетом 94:118 в первом раунде плей-ин и завершили выступление в сезоне.

34-летний в межсезонье станет свободным агентом.