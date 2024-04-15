Уэйд Болдуин сыграет за «Маккаби» в матче плей-ин Евролиги с «Басконией»
Уэйд Болдуин готов сыграть в матче плей-ин Евролиги с «Басконией».
Защитник «Маккаби» мог пропустить встречу из-за проблем с паспортом у его сына, в связи с чем вместе с семьей не мог вылететь из Израиля в Белград, где на нейтральной площадке пройдет встреча.
На данный момент вопрос решен и Болдуин сможет присоединиться к одноклубникам.
В нынешнем сезоне Болдуин набирает 17,7 очка, 2,7 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру.