Уэйд Болдуин сыграет за «Маккаби» в матче плей-ин Евролиги с «Басконией»

Уэйд Болдуин готов сыграть в матче плей-ин Евролиги с «Басконией».

Защитник « » мог пропустить встречу из-за проблем с паспортом у его сына, в связи с чем вместе с семьей не мог вылететь из Израиля в Белград, где на нейтральной площадке пройдет встреча.

На данный момент вопрос решен и Болдуин сможет присоединиться к одноклубникам.

В нынешнем сезоне набирает 17,7 очка, 2,7 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру.