Матч плей-ин Евролиги между «Маккаби» и «Басконией» может быть перенесен

«Маккаби» испытывает логистические трудности в связи с обстановкой в Израиле.

Воздушное пространство Израиля закрыто в связи с конфликтом с Ираном. « » должен был вылететь на матч с «Басконией» в Белграде, где проходят домашние встречи команды из Тель-Авива в этом сезоне, в воскресенье.

Встреча с «Басконией» в рамках плей-ин должна была состояться во вторник, 16 апреля, в 20:00 по московскому времени и может быть отложена.

В субботу «Маккаби» провел игру против « » в рамках чемпионата Израиля. Команда из Тель-Авива одержала победу со счетом 91:82.