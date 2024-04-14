Матч плей-ин Евролиги между «Маккаби» и «Басконией» может быть перенесен

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Баскония чемпионат Израиля Хапоэль Холон Баскетбол

«Маккаби» испытывает логистические трудности в связи с обстановкой в Израиле.

Воздушное пространство Израиля закрыто в связи с конфликтом с Ираном. «Маккаби» должен был вылететь на матч с «Басконией» в Белграде, где проходят домашние встречи команды из Тель-Авива в этом сезоне, в воскресенье.

Встреча с «Басконией» в рамках плей-ин Евролиги должна была состояться во вторник, 16 апреля, в 20:00 по московскому времени и может быть отложена.

В субботу «Маккаби» провел игру против «Хапоэля» в рамках чемпионата Израиля. Команда из Тель-Авива одержала победу со счетом 91:82.

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1 комментарий
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Уже открыли воздушное пространство. Можно вылетать.
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