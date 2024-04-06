Уэйд Болдуин: «Чернокожим американцам очень сложно добиться успеха в Европе»

Уэйд Болдуин высказался о своей стычке с судьей в конце матча против «Басконии».

«Есть очевидная причина. И политкорректный ответ – не стоит вести себя так после игры. Не стоит так обращаться с кем-либо и вести себя подобным образом. Нужно быть очень профессиональным в своих реакциях. Если услышал свисток, отнесись к нему с уважением и играй дальше. Вот правильный ответ, именно так и следует себя вести.

Но я скажу обо всех американских игроках, которые играют в Европе, и которые иногда попадают в несправедливые ситуации во время матчей и в баскетболе в целом. Я бы сказал, что чернокожим американцам здесь очень сложно добиться успеха. Это жесткий бизнес. Многие парни приезжают сюда и попадают в ситуации.

Что касается данной ситуации, очень тяжело, когда на матче работают европейские судьи. Здесь другой стиль игры по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Что касается меня лично, мне кажется, что я один из тех, кого сложно судить. Обычно я сильнее, делаю очень быстрые движения, и судьм сложно принять решение за долю секунды», – сказал защитник « ».