Эрик Споэльстра: «Это был насыщенный сезон, произошло много разных событий»

Эрик Споэльстра ответил на вопрос о готовности «Майами» к плей-офф.

«Это станет понятно только в плей-офф. Но мы, конечно, многое пережили вместе, это точно. Это был насыщенный сезон, произошло много разных событий.

Но я думаю, что пока ваша команда правильно подходит ко всему этому опыту, вы что-то получаете от этого и развиваете командную выдержку и стойкость. И все это определенно может принести пользу. И мы это узнаем», — сказал главный тренер «Хит».