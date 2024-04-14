Эрик Споэльстра: «Это был насыщенный сезон, произошло много разных событий»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Эрик Споэльстра ответил на вопрос о готовности «Майами» к плей-офф.

«Это станет понятно только в плей-офф. Но мы, конечно, многое пережили вместе, это точно. Это был насыщенный сезон, произошло много разных событий.

Но я думаю, что пока ваша команда правильно подходит ко всему этому опыту, вы что-то получаете от этого и развиваете командную выдержку и стойкость. И все это определенно может принести пользу. И мы это узнаем», — сказал главный тренер «Хит».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий