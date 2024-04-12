Чарльз Баркли: «Лейкерс» победят «Голден Стэйт» в плей-ин, потому что некому будет сдерживать Энтони Дэвиса»

Ведущие TNT выбрали фаворита в паре «Голден Стэйт» – «Лейкерс».

’Нил: Я ставлю на « ». Пусть у «Лейкерс» есть Леброн и Дэвис, «Уорриорз» на данный момент идут выше и должны играть дома. Там им поможет поддержка болельщиков, они будут яростно поддерживать команду. Этот фактор должен завести и .

: Я считаю, что в такой игре победят «Лейкерс». Потому что некому будет сдерживать с его габаритами. Он проводит сезон на уровне игрока символической пятерки, он заткнул критиков в этом чемпионате. Он показывает фантастический уровень...

Кенни Смит: Фантастический или просто очень хороший?

Баркли: Он отлично играет. Энтони Дэвис отлично играет!

Смит: Йокич показывает фантастический уровень, Энтони Дэвис просто очень хорош.

Баркли: Энтони Дэвис не является причиной того, что «Лейкерс» – отстой.

Шакил: А кто же?

Баркли: Вся остальная команда (все смеются).