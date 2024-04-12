Чарльз Баркли: «Лейкерс» победят «Голден Стэйт» в плей-ин, потому что некому будет сдерживать Энтони Дэвиса»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Шакил О′Нил НБА Чарльз Баркли Кенни Смит Клэй Томпсон Энтони Дэвис НБА плей-ин Баскетбол

Ведущие TNT выбрали фаворита в паре «Голден Стэйт» – «Лейкерс».

Шакил О’Нил: Я ставлю на «Голден Стэйт». Пусть у «Лейкерс» есть Леброн и Дэвис, «Уорриорз» на данный момент идут выше и должны играть дома. Там им поможет поддержка болельщиков, они будут яростно поддерживать команду. Этот фактор должен завести и Клэя Томпсона.

Чарльз Баркли: Я считаю, что в такой игре победят «Лейкерс». Потому что некому будет сдерживать Энтони Дэвиса с его габаритами. Он проводит сезон на уровне игрока символической пятерки, он заткнул критиков в этом чемпионате. Он показывает фантастический уровень...

Кенни Смит: Фантастический или просто очень хороший?

Баркли: Он отлично играет. Энтони Дэвис отлично играет!

Смит: Йокич показывает фантастический уровень, Энтони Дэвис просто очень хорош.

Баркли: Энтони Дэвис не является причиной того, что «Лейкерс» – отстой.

Шакил: А кто же?

Баркли: Вся остальная команда (все смеются).

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11 комментариев
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Спасибо, Чарльз, за прогноз

Глор ГСВ)
+11
-2
+9
Ответ Aaaa Saaaa
Спасибо, Чарльз, за прогноз Глор ГСВ)
Да вряд-ли они друг против друга будут играть. Они скорее всего закончат на 8 и 9 месте.
+4
0
+4
Ответ Aaaa Saaaa
Тогда в финале конфы сыграют )))) 7 и 8ые места могут друг на друга только там выйти
Очень хочу увидеть такую серию, надеюсь так и будет.
+2
0
+2
Дэвис, конешно, на высоте, но и Грин с подстраховкой уже съедал Дэвиса с потрохами...плюс - свои болельщики...посмотрим....
0
0
0
Если только на Дэвиса не найдется свой Пачулия, как на Кавая в 2017-м.
+1
-1
0
Ответ AlphaBeast
Да вряд-ли они друг против друга будут играть. Они скорее всего закончат на 8 и 9 месте.
Тогда в финале конфы сыграют ))))
7 и 8ые места могут друг на друга только там выйти
0
0
0
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