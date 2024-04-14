Джи Джи Джексон об игре против Леброна Джеймса: «Было круто увидеть, как он берет матч под контроль»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Джи Джи Джексон Баскетбол

Джи Джи Джексон был взбудоражен противостоянием с Леброном Джеймсом.

«Я не хотел, чтобы он разозлился. Было весело.

Когда он перемещается по паркету, его голова высоко поднята, он все время общается. Но когда мы стали надирать ему задницу в четвертой четверти, он опустил глаза, начал выглядеть взбешенным. Распугал нас.

Не буду врать, было круто увидеть, как он берет игру под контроль. Это было офигенно, извини за язык, мама. Было офигенно.

Так что он снова показал свое величие и свой соревновательный дух. В 39 лет никто не ожидает увидеть тебя на этом месте. Но он хочет побеждать», – с воодушевлением рассказал молодой форвард «Мемфиса».

«Лейкерс» одержали победу над «Мемфисом», в составе которого отсутствовали 13 игроков, со счетом 123:120.

На счету Леброна Джеймса 37 очков, 9 подборов, 5 передач и 8 потерь.

Джи Джи Джексон набрал 31 очко и 3 перехвата.

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