Арбитры трижды ошиблись в пользу «Лейкерс» в последние две минуты игры с «Мемфисом»

«Лейкерс» одержали победу над «Гриззлис» со счетом 123-120.

Более минуты лишнего времени было добавлено в третьей четверти матча. Часы были установлены неверно после истечения времени на атаку «Гриззлис» за 1:14 до конца четверти. Команды набрали по два очка в лишнюю минуту, что не повлияло на итоговый результат встречи.

В концовке игры, согласно отчету , арбитры допустили три ошибки в пользу «Лейкерс». Дважды не зафиксировали пробежку у , в том числе в атаке, которая вывела команду из Лос-Анджелеса вперед за 44,3 секунды до конца матча. И не увидели фол в защите у форварда « » на Джи Джи Джексоне за 12,2 секунды до финальной сирены.

Техническое замечание, выданное главному тренеру « » Тэйлору Дженкинсу за споры по поводу нарушения Хатимуры, оставлено в силе в связи с «неспортивным поведением».