Арбитры трижды ошиблись в пользу «Лейкерс» в последние две минуты игры с «Мемфисом»
«Лейкерс» одержали победу над «Гриззлис» со счетом 123-120.
Более минуты лишнего времени было добавлено в третьей четверти матча. Часы были установлены неверно после истечения времени на атаку «Гриззлис» за 1:14 до конца четверти. Команды набрали по два очка в лишнюю минуту, что не повлияло на итоговый результат встречи.
В концовке игры, согласно отчету НБА, арбитры допустили три ошибки в пользу «Лейкерс». Дважды не зафиксировали пробежку у Леброна Джеймса, в том числе в атаке, которая вывела команду из Лос-Анджелеса вперед за 44,3 секунды до конца матча. И не увидели фол в защите у форварда «Лейкерс» Руи Хатимуры на Джи Джи Джексоне за 12,2 секунды до финальной сирены.
Техническое замечание, выданное главному тренеру «Мемфиса» Тэйлору Дженкинсу за споры по поводу нарушения Хатимуры, оставлено в силе в связи с «неспортивным поведением».
Впрочем, ничего нового…
2. 13 травмированных в составе Мишек.
3. ЛАЛ на последних секундах при разнице 0-2 очка могут творить в защите, что хотят, думаю там и швабры раздать можно, судьи не заметят.
4. Если каким то образом ЛАЛ затащат чемпионство, кто кому МВП вручать будет Леброн Сильверу или Сильвер сам себе вручит?
Неудивительно, что парни столпились на первом месте и ждут развития игры Пеликанов и ЛАЛ.