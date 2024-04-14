Арбитры трижды ошиблись в пользу «Лейкерс» в последние две минуты игры с «Мемфисом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Руи Хатимура Тэйлор Дженкинс Джи Джи Джексон Баскетбол

«Лейкерс» одержали победу над «Гриззлис» со счетом 123-120.

Более минуты лишнего времени было добавлено в третьей четверти матча. Часы были установлены неверно после истечения времени на атаку «Гриззлис» за 1:14 до конца четверти. Команды набрали по два очка в лишнюю минуту, что не повлияло на итоговый результат встречи.

В концовке игры, согласно отчету НБА, арбитры допустили три ошибки в пользу «Лейкерс». Дважды не зафиксировали пробежку у Леброна Джеймса, в том числе в атаке, которая вывела команду из Лос-Анджелеса вперед за 44,3 секунды до конца матча. И не увидели фол в защите у форварда «Лейкерс» Руи Хатимуры на Джи Джи Джексоне за 12,2 секунды до финальной сирены.

Техническое замечание, выданное главному тренеру «Мемфиса» Тэйлору Дженкинсу за споры по поводу нарушения Хатимуры, оставлено в силе в связи с «неспортивным поведением».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пробежки. Концовка игры. Леброн.. Серьёзно? С каких пор для Леброна ведение с пятью шагами стало пробежкой? На Святое посягать мы Вам не дадим. Может Вы ещё предложите ему за споры технические давать.?? За, что мы боролись я Вас спрашиваю... Леброн, не сцы....
+25
-2
+23
Арбитры трижды ошиблись в пользу «Лейкерс» в последние две минуты игры с «Мемфисом»
Впрочем, ничего нового…
+19
-1
+18
Lakers basketball
+4
0
+4
1. Какой Джордан, если Леброну требуется 8 человек на поляне чтобы обыграть Скоти Пипена (и то не того)
2. 13 травмированных в составе Мишек.
3. ЛАЛ на последних секундах при разнице 0-2 очка могут творить в защите, что хотят, думаю там и швабры раздать можно, судьи не заметят.
4. Если каким то образом ЛАЛ затащат чемпионство, кто кому МВП вручать будет Леброн Сильверу или Сильвер сам себе вручит?
+4
0
+4
Дело за малым. Сегодня нужно затащить озеро с пеликами и фиников с миниками, затем озеро с пеликами еще раз, гульфиков с сакрами, и напоследок гульфиков с пеликами, как аренас завещал, всего-то 5 матчей. Ибанеча (Rита Tварь).
+2
-1
+1
Валидольное судейство в концовках многих матчей уже не редкость. Но в регулярке это ещё полбеды, а вот в ПО это приведёт к большим скандалам, возможно демаршам и оргвыводам. Уровень судейства в НБА низкий, манера общения судей с игроками недопустимо надменная.
0
0
0
Все идет по плану. Лейкерс пройдут и плей-ин и первый раунд плей-офф. Пусть боятся и думают что делать команды в верхней части таблицы западной конференции, чтобы не выйти на Лейкерс в первом раунде. Жаль, что скорее всего сделают так, что Денвер и Лейкерс не встретятся в первом раунде. Но могут быть и варианты, для наследства Леброна, Лейкерс и рейтингов НБА, была бы интересна победа Лейкерс над Денвером в первом раунде.
+1
-1
0
Какой сюрприз, кто бы мог подумать.

Неудивительно, что парни столпились на первом месте и ждут развития игры Пеликанов и ЛАЛ.
0
0
0
Ответ Док Аксель
Валидольное судейство в концовках многих матчей уже не редкость. Но в регулярке это ещё полбеды, а вот в ПО это приведёт к большим скандалам, возможно демаршам и оргвыводам. Уровень судейства в НБА низкий, манера общения судей с игроками недопустимо надменная.
Это когда кривое судейство к демаршам и скандалам приводило? 🤣 Это ж не РПЛ и Спартак 😂
+1
-1
0
Ответ sqr_dv
https://www.sports.ru/basketball/1115969642-chashhe-vsego-v-poslednie-dve-minuty-sudi-oshibalis-vo-vred-filadelfii.html а что насчет денвера, которым свистят больше всех левые фолы? или это другое, потому что это не лал?
Привести статистику за последние 2-минуты и распространить её на всю игру... а где такому учат?
0
0
0
Ответ Яма
Привести статистику за последние 2-минуты и распространить её на всю игру... а где такому учат?
так в этой новости тоже речь идет про две минуты. сразу сбежались неадекваты типа илюшки петрова - "лал всех купили!!!". а то, что свистят ошибочно всем командам лиги, а не только лал, молчок. только минусы ставят.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий