ACB. «Уникаха» сыграет с «Манресой», «Барселона» примет «Реал» и другие матчи

Теги результаты Баскония Уникаха Барселона Реал чемпионат Испании Жирона Валенсия Гранада Манреса Тенерифе Андорра Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Уникаха» встретится с «Манресой», «Барселона» примет «Реал».

АСВ

Регулярный чемпионат

Манреса – Уникаха
Дата проведения
7 апреля, 13.30, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Тенерифе – Жирона
Дата проведения
7 апреля, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Андорра – Гранада
Дата проведения
7 апреля, 18.00, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Валенсия – Баскония
Дата проведения
7 апреля, 18.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Барселона – Реал
Дата проведения
7 апреля, 19.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 23-4, Уникаха – 22-5, Барселона – 18-9, Мурсия – 18-10, Тенерифе – 17-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 16-11, Манреса – 16-11, Баскония – 15-12, Ховентуд – 14-14, Бильбао – 13-15, Сарагоса – 11-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-18, Гранада – 8-19, Бреоган – 8-20, Обрадойро – 7-21, Паленсия – 5-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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