ACB. «Уникаха» сыграет с «Манресой», «Барселона» примет «Реал» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Уникаха» встретится с «Манресой», «Барселона» примет « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Жирона Дата проведения 7 апреля, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 23-4, – 22-5, – 18-9, Мурсия – 18-10, – 17-10, – 17-11, Валенсия – 16-11, Манреса – 16-11, – 15-12, Ховентуд – 14-14, – 13-15, – 11-17, Жирона – 10-17, Андорра – 9-18, Гранада – 8-19, Бреоган – 8-20, Обрадойро – 7-21, Паленсия – 5-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.