Бывший игрок и тренер Лиор Любин умер в возрасте 46 лет от рака
Бывший игрок и тренер Лиор Любин умер в возрасте 46 лет от рака.
Любин как баскетболист выступал с 1995 по 2007 годы. Среди его клубов тель-авивские «Маккаби» и «Хапоэль».
С 2008 года Лиор работал тренером. Он был ассистентом в «Маккаби», «Панатинаикосе» и сборной Израиля, а также руководил несколькими израильскими клубами.
Сезон-23/24 Любин начинал в качестве главного тренера «Хапоэля Беэр-Шева», но из-за ухудшения состояния здоровья покинул клуб в ноябре.
Любин был близким другом нынешнего главного тренера «Маккаби» Одеда Каташа.