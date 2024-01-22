Бывший игрок и тренер Лиор Любин умер в возрасте 46 лет от рака.

Любин как баскетболист выступал с 1995 по 2007 годы. Среди его клубов тель-авивские «Маккаби» и « ».

С 2008 года Лиор работал тренером. Он был ассистентом в «Маккаби», «Панатинаикосе» и сборной Израиля, а также руководил несколькими израильскими клубами.

Сезон-23/24 Любин начинал в качестве главного тренера «Хапоэля Беэр-Шева», но из-за ухудшения состояния здоровья покинул клуб в ноябре.

Любин был близким другом нынешнего главного тренера « » Одеда Каташа.