УНИКС объявил о подписании Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого

Переход Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого в УНИКС официально состоялся.

«Очень рад подписанию и Михаила Беленицкого. Совсем скоро стартует плей-офф, а у УНИКСа проблемы с составом из-за повреждений. Пока мы не знаем точных сроков возвращения травмированных игроков на площадку. В сложившихся условиях клуб добавил в состав качественных баскетболистов. Уверен, Андрей и Михаил смогут быстро адаптироваться в команде и принесут пользу на решающем отрезке сезона», – заявил главный тренер УНИКСА Велимир Перасович в пресс-релизе.

Форварды перешли в состав казанского клуба из «Нижнего Новгорода», потерявшего шансы на участие в плей-офф.