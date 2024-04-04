УНИКС объявил о подписании Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого

Теги переходы Андрей Воронцевич УНИКС Велимир Перасович БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Михаил Беленицкий Баскетбол

Переход Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого в УНИКС официально состоялся.

«Очень рад подписанию Андрея Воронцевича и Михаила Беленицкого. Совсем скоро стартует плей-офф, а у УНИКСа проблемы с составом из-за повреждений. Пока мы не знаем точных сроков возвращения травмированных игроков на площадку. В сложившихся условиях клуб добавил в состав качественных баскетболистов. Уверен, Андрей и Михаил смогут быстро адаптироваться в команде и принесут пользу на решающем отрезке сезона», – заявил главный тренер УНИКСА Велимир Перасович в пресс-релизе.

Форварды перешли в состав казанского клуба из «Нижнего Новгорода», потерявшего шансы на участие в плей-офф.

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