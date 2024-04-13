Вембаньяма занимает 4-е место в истории НБА по блок-шотам на Йокиче. Он играл против него 4 раза

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Никола Йокич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма занимает 4-е место в истории по блок-шотам на Николе Йокиче.

Лидеры по количеству блок-шотов на Николе Йокиче за все время:

Энтони Дэвис, «Лейкерс» – 19 (23 матча против центрового «Денвера»)

Руди Гобер, «Миннесота» – 16 (24 матча)

Ивица Зубац, «Клипперс» – 9 (22 матча)

Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 8 (4 матча).

В пятницу «Сперс» одолели «Наггетс» со счетом 121:120, французский «большой» отметился 2 блок-шотами.

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2 комментария
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Просто взрывает мозг такая статистика, а Шак в очередной раз вспомнит Бол Бола)))
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как же он спрогрессировал как только Дед ему время ограничил после травмы)
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