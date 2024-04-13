Вембаньяма занимает 4-е место в истории НБА по блок-шотам на Йокиче. Он играл против него 4 раза

Виктор Вембаньяма занимает 4-е место в истории по блок-шотам на Николе Йокиче.

Лидеры по количеству блок-шотов на за все время:

Энтони Дэвис, «Лейкерс» – 19 (23 матча против центрового « »)

Руди Гобер, «Миннесота» – 16 (24 матча)

Ивица Зубац, «Клипперс» – 9 (22 матча)

, « » – 8 (4 матча).

В пятницу «Сперс» одолели «Наггетс» со счетом 121:120, французский «большой» отметился 2 блок-шотами.