Вембаньяма занимает 4-е место в истории НБА по блок-шотам на Йокиче. Он играл против него 4 раза
Виктор Вембаньяма занимает 4-е место в истории по блок-шотам на Николе Йокиче.
Лидеры по количеству блок-шотов на Николе Йокиче за все время:
Энтони Дэвис, «Лейкерс» – 19 (23 матча против центрового «Денвера»)
Руди Гобер, «Миннесота» – 16 (24 матча)
Ивица Зубац, «Клипперс» – 9 (22 матча)
Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 8 (4 матча).
В пятницу «Сперс» одолели «Наггетс» со счетом 121:120, французский «большой» отметился 2 блок-шотами.