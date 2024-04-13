«Ману иногда удавалось меня уговорить». Попович о том, выпустит ли он Вембаньяму в последнем матче регулярки

Грегг Попович ответил на вопрос о статусе Виктора Вембаньямы в последнем матче.

В пятницу « » вырвал победу у «Денвера» – 121:120. Французский «большой» набрал 34 очка, 12 подборов, 5 передач, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут.

Журналист: Вы говорили, что участие в последнем матче будет зависеть от количества проведенных им минут сегодня...

Попович: Не знаю, станет ли он слушать меня. Сколько он отыграл сегодня? 37? О, это много.

Журналист: У него вообще есть шансы в этом противостоянии?

: Ману ( – Sports.ru) иногда это удавалось.

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