«Ману иногда удавалось меня уговорить». Попович о том, выпустит ли он Вембаньяму в последнем матче регулярки

Теги Детройт Сан-Антонио Ману Джинобили Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Грегг Попович ответил на вопрос о статусе Виктора Вембаньямы в последнем матче.

В пятницу «Сан-Антонио» вырвал победу у «Денвера» – 121:120. Французский «большой» набрал 34 очка, 12 подборов, 5 передач, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут.

Журналист: Вы говорили, что участие Вембаньямы в последнем матче будет зависеть от количества проведенных им минут сегодня...

Попович: Не знаю, станет ли он слушать меня. Сколько он отыграл сегодня? 37? О, это много.

Журналист: У него вообще есть шансы в этом противостоянии?

Попович: Ману (Джинобили – Sports.ru) иногда это удавалось.

«Сперс» закроют регулярный чемпионат встречей с «Детройтом».

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3 комментария
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Зачем Поповичу играть в последнем матче?
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Ответ GLW
Зачем Поповичу играть в последнем матче?
тоже об этом подумал после бездарного заголовка
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
тоже об этом подумал после бездарного заголовка
поправили заголовок)
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