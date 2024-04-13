Грегг Попович о Викторе Вембаньяме: «Его бьют в каждом матче, но он не плачет и не жалуется»

Грегг Попович высказался о техническом фоле Виктора Вембаньямы.

«По-моему, это его первый настоящий технический. Другой технический был за то, что он швырнул мяч, или что-то в этом роде.

Когда тебя бьют в каждом матче, это раздражает. Но он не плачет и не жалуется. Один раз в год, если он хочет это сделать, это нормально. Наверное, ему следовало сделать это еще пару раз», – сказал главный тренер « ».

получил технический во время матча против « » за споры с судьей.