Грегг Попович о Викторе Вембаньяме: «Его бьют в каждом матче, но он не плачет и не жалуется»

Теги Денвер Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Грегг Попович высказался о техническом фоле Виктора Вембаньямы.

«По-моему, это его первый настоящий технический. Другой технический был за то, что он швырнул мяч, или что-то в этом роде.

Когда тебя бьют в каждом матче, это раздражает. Но он не плачет и не жалуется. Один раз в год, если он хочет это сделать, это нормально. Наверное, ему следовало сделать это еще пару раз», – сказал главный тренер «Сан-Антонио».

Вембаньяма получил технический во время матча против «Денвера» за споры с судьей.

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