Паулюс Янкунас стал президентом «Жальгириса»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Паулюс Янкунас Баскетбол

«Жальгирис» объявил о назначении Паулюса Янкунаса на пост президента клуба.

Должность генерального менеджера клуба, которую занимал Янкунас, займет другой бывший литовский игрок, ныне главный тренер молодежной команды «Жальгириса» Гедиминас Навицкас.

Янкунас провел почти всю карьеру за «Жальгирис». Его выступление за каунасский клуб с 2003 по 2022 год было прервано лишь в сезоне-2009/10, который он провел за подмосковные «Химки». В июне 2023 года он стал генеральным менеджером клуба.

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