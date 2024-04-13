Паулюс Янкунас стал президентом «Жальгириса»

«Жальгирис» объявил о назначении Паулюса Янкунаса на пост президента клуба.

Должность генерального менеджера клуба, которую занимал Янкунас, займет другой бывший литовский игрок, ныне главный тренер молодежной команды « » Гедиминас Навицкас.

провел почти всю карьеру за «Жальгирис». Его выступление за каунасский клуб с 2003 по 2022 год было прервано лишь в сезоне-2009/10, который он провел за подмосковные «Химки». В июне 2023 года он стал генеральным менеджером клуба.