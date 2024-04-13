Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Дертоной», «Виктория Либертас» против «Пистои»

Теги результаты чемпионат Италии Виктория Либертас Тренто Дертона Пистоя Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Тренто» сыграет с «Дертоной», «Виктория Либертас» примет «Пистою».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тренто – Дертона
Дата проведения
13 апреля, 21.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Пистоя
Дата проведения
13 апреля, 21.30, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 19-7, Виртус – 18-8, Милан – 18-8, Венеция – 17-9, Реджо-Эмилия – 14-12, Пистоя – 14-12, Тренто – 13-13, Дертона – 13-13, Наполи – 12-14, Динамо Сассари – 12-14, Скафати – 11-15, Ваноли Кремона – 11-15, Тревизо – 10-16, Варезе – 10-16, Бриндизи – 8-18, Виктория Либертас – 8-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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