Ник Нерс: «Есть хорошие шансы на возвращение Эмбиида до плей-офф»

Восстановление Джоэля Эмбиида проходит по оптимистичным прогнозам.

«Есть хорошие шансы на возвращение до плей-офф. Он работает на площадке, как вам известно, но у нас пока нет конкретного графика. Ему лучше с каждым днем. Он старается вернуть силу, уверенность, игровую форму и настрой.

Мы сообщим, когда будем приближаться к возвращению на паркет», – заявил главный тренер «Филадельфии» .

Центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид провел 34 игры в сезоне-2023/24, набирая 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передач в среднем и лидируя в «гонке за MVP».

« » находится на 8 месте в Восточной конференции с результатом 39-34.