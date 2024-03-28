Ник Нерс: «Есть хорошие шансы на возвращение Эмбиида до плей-офф»

Теги травмы Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Восстановление Джоэля Эмбиида проходит по оптимистичным прогнозам.

«Есть хорошие шансы на возвращение Эмбиида до плей-офф. Он работает на площадке, как вам известно, но у нас пока нет конкретного графика. Ему лучше с каждым днем. Он старается вернуть силу, уверенность, игровую форму и настрой.

Мы сообщим, когда будем приближаться к возвращению на паркет», – заявил главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс.

Центровой «Сиксерс» Джоэль Эмбиид провел 34 игры в сезоне-2023/24, набирая 35,3 очка, 11,3 подбора и 5,7 передач в среднем и лидируя в «гонке за MVP».

«Филадельфия» находится на 8 месте в Восточной конференции с результатом 39-34.

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4 комментария
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Эх, попасть бы туда сначала, в этот ПО то.
Жаль, Фила шла хорошо. А Беверли, по итогу, оказался прав, когда наезжал на Макси (пусть даже и в попытке подбодрить): Тайриз пока не тянет бремя лидерства от слова совсем.
Ну, на то и нужны такие отрезки, периоды, чтобы набивать шишки и учиться. Жаль только, что очередной сезон Эмбиидовского прайма вышел коту под хвост
+6
-2
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Эх, без него даже в плей-ин тяжко будет
+1
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До плей инн
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сказочник
перевожу - в этом году больше не сыграет
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