Джамал Мюррэй вернулся после травмы и поднялся на восьмое место по результативности в истории «Денвера»

Джамал Мюррэй набрал 8083 очка за карьеру и обошел Фэта Левера.

Это достижение подняло Мюррэя на 8 строчку в истории «Наггетс».

« » победил «Атланту» со счетом 142:110. На счету 16 очков и 6 передач при 6 из 11 с игры, 2 из 4 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Защитник отыграл 21 минуту.

«Отдаю ему должное, я не думал, что он выйдет на матч. Это было удивительно. И многое говорит о его силе воле.

Возвращение Джамала вернуло нас к привычному порядку вещей, позволив вернуться во второй состав. Очень рад, что мне не пришлось возвращать его на площадку. Он играет с ограничением по времени. И нам удалось уверенно удержаться в рамках этого ограничения.

Раньше сезон заканчивался в среду, а в субботу уже начинались матчи на вылет. Теперь у тебя неделя перерыва. Так что Джамалу очень важно начать играть сейчас и войти в ритм», – рассказал главный тренер «Денвера» .