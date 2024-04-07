Джамал Мюррэй вернулся после травмы и поднялся на восьмое место по результативности в истории «Денвера»

Теги Атланта Денвер НБА Баскетбол - видео Майкл Мэлоун Реджи Джексон Фэт Левер Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй набрал 8083 очка за карьеру и обошел Фэта Левера.

Это достижение подняло Мюррэя на 8 строчку в истории «Наггетс».

«Денвер» победил «Атланту» со счетом 142:110. На счету Мюррэя 16 очков и 6 передач при 6 из 11 с игры, 2 из 4 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Защитник отыграл 21 минуту.

«Отдаю ему должное, я не думал, что он выйдет на матч. Это было удивительно. И многое говорит о его силе воле.

Возвращение Джамала вернуло нас к привычному порядку вещей, позволив Реджи Джексону вернуться во второй состав. Очень рад, что мне не пришлось возвращать его на площадку. Он играет с ограничением по времени. И нам удалось уверенно удержаться в рамках этого ограничения.

Раньше сезон заканчивался в среду, а в субботу уже начинались матчи на вылет. Теперь у тебя неделя перерыва. Так что Джамалу очень важно начать играть сейчас и войти в ритм», – рассказал главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун.

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1 комментарий
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Ну вообще-то он 6ой,а не 8ой перед ним:
Инглиш 21645
Иссл 14659
Йокич 14033
Мело 13970
Томпсон 9834
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