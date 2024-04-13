Лоуренс Фрэнк: «У Кавая воспаление колена, он делает все, чтобы справиться с этим»

Лоуренс Фрэнк рассказал о состоянии Кавая Ленарда.

Звездный форвард «Клипперс» пропустил 8 матчей подряд из-за проблем с правым коленом.

«Что касается , то он борется с воспалением. Ни для кого не секрет, что он перенес пару операций на этом колене. Нередко в ходе процесса вы сталкиваетесь с воспалениями. Воспаление ограничивает способность выполнять некоторые естественные баскетбольные движения, поэтому он делает все, чтобы справиться с этим, а наш персонал старается помочь изо всех сил», – заявил президент по баскетбольным операциям « ».

Фрэнк не стал называть конкретную дату возвращения Ленарда.

В первом раунде плей-офф калифорнийцы сыграют с «Далласом».