Лоуренс Фрэнк: «У Кавая воспаление колена, он делает все, чтобы справиться с этим»
Лоуренс Фрэнк рассказал о состоянии Кавая Ленарда.
Звездный форвард «Клипперс» пропустил 8 матчей подряд из-за проблем с правым коленом.
«Что касается Кавая, то он борется с воспалением. Ни для кого не секрет, что он перенес пару операций на этом колене. Нередко в ходе процесса вы сталкиваетесь с воспалениями. Воспаление ограничивает способность выполнять некоторые естественные баскетбольные движения, поэтому он делает все, чтобы справиться с этим, а наш персонал старается помочь изо всех сил», – заявил президент по баскетбольным операциям «Клипперс».
Фрэнк не стал называть конкретную дату возвращения Ленарда.
В первом раунде плей-офф калифорнийцы сыграют с «Далласом».