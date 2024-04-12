Станислав Рыжов рассказал историю об анализах одного из привезенных в Россию игроков: «Одна проблема есть, вы беременны»

Теги Антон Понкрашов Единая лига ВТБ Станислав Рыжов Баскетбол

Станислав Рыжов и Антон Понкрашов обсудили анекдотический случай.

Речь в подкасте PonkraSHOW зашла о проблемах в работе агентов с иностранными, в первую очередь американскими, игроками.

Антон Понкрашов: «Есть проблема, особенно с американскими игроками. Часто они дуют прямо перед вылетом. Один из игроков, он играл в России, сдавал на допинги. И вместо своей мочи сдал жены мочу. И ему говорят, что все хорошо...».

Станислав Рыжов: «Одна проблема есть, вы беременны. Этого игрока я, кстати, привозил в первый раз в Россию. Фамилию нет, конечно, ну зачем. И он еще пытается играть. Этот случай был не со мной, к счастью. Он был с какими-то другими партнерами. Но да».

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2 комментария
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такой анекдот я ещё лет 20 тому назад слышал
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