Андрей Воронцевич: «Куин Снайдер звал меня на просмотр в «Юту»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Антон Понкрашов Андрей Воронцевич НБА Юта Единая лига ВТБ Куин Снайдер Баскетбол

Андрей Воронцевич рассказал, как получил приглашение на просмотр в «Юту».

«Когда у нас в ЦСКА работал помощником тренером Куин Снайдер, он поехал в «Юту» главным тренером. И он позвал меня на просмотр в «Юту». Мы покупаем билеты, мне уже завтра лететь.

У меня заканчивается контракт с ЦСКА, и условно завтра мне лететь в Юту. Мне звонит Андрей Владимирович Ватутин и говорит: «Есть предложение для тебя». Я выслушал предложение, говорю: «Я согласен, я никуда не лечу». Все, вариант с «Ютой» сразу отмел», – рассказал форвард «Нижнего Новгорода» в подкасте Антона Понкрашова.

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11 комментариев
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Ответ Starkom
Почему? Боролся бы за минуты с Тревором Букером. Вполне мог в ротацию со знакомым тренером попасть.
Он в ЦСКА играл в ротации, какая ему НБА?
+24
-8
+16
Ответ AERN
Он в ЦСКА играл в ротации, какая ему НБА?
Основным был в ЦСКА,какая ротация?
+13
-2
+11
не было все равно шансов в Юте)
+11
-3
+8
Ну и зря, вернуться в ЦСКА всегда бы успел, а так был шанс в НБА попробовать себя, причем Юта была середняком, не было бы сильного давления, плюс Киря бы мог много чего посоветовать для адаптации
+8
-1
+7
на самом деле многие не шарят, но в лучшие годы воронцевич был топ, очень умный игрок, атлетизм был, летал отлично, бросок, все при нем. все шансы в нба были. пик правда не долго был, но травмы + бабки все испортили
+9
-2
+7
Ответ Tim Timson
не было все равно шансов в Юте)
Почему? Боролся бы за минуты с Тревором Букером. Вполне мог в ротацию со знакомым тренером попасть.
+10
-7
+3
Фантазер ты меня называла
+5
-5
0
ну вот добротным ролевиком вполне могло получиться тогда стать.
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