Андрей Воронцевич: «Куин Снайдер звал меня на просмотр в «Юту»

Андрей Воронцевич рассказал, как получил приглашение на просмотр в «Юту».

«Когда у нас в работал помощником тренером , он поехал в «Юту» главным тренером. И он позвал меня на просмотр в «Юту». Мы покупаем билеты, мне уже завтра лететь.

У меня заканчивается контракт с ЦСКА, и условно завтра мне лететь в Юту. Мне звонит Андрей Владимирович Ватутин и говорит: «Есть предложение для тебя». Я выслушал предложение, говорю: «Я согласен, я никуда не лечу». Все, вариант с «Ютой» сразу отмел», – рассказал форвард «Нижнего Новгорода» в подкасте Антона Понкрашова.