Крис Джонс останется в «Валенсии» независимо от итогов сезона

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия Крис Джонс Баскетбол

Контракт Криса Джонса включает опцию игрока при вылете «Валенсии» из Евролиги.

«Не думаю об этом совсем. У меня еще два года с «Валенсией». Вот на чем я сосредоточен. Я не думаю наперед. Не имеет значения, играем мы в Евролиге или в Еврокубке. Мой дом в Валенсии. Я счастлив здесь.

Мы хотим показать, что достойны Евролиги на площадке, хоть наши шансы и достаточно малы. Мы не углубляемся в вопрос. Готовимся к предстоящим играм», – заявил разыгрывающий.

Джонс набирал 12,9 очка и 4,2 передачи в среднем в Евролиге в этом сезоне.

«Валенсия» занимает 13 место в турнирной таблице с результатом 14-19.

Клуб продолжает борьбу за выход в плей-офф чемпионата Испании, находясь на 7 месте с показателем 17-11.

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