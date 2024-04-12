Крис Джонс останется в «Валенсии» независимо от итогов сезона

Контракт Криса Джонса включает опцию игрока при вылете «Валенсии» из Евролиги.

«Не думаю об этом совсем. У меня еще два года с «Валенсией». Вот на чем я сосредоточен. Я не думаю наперед. Не имеет значения, играем мы в Евролиге или в Еврокубке. Мой дом в Валенсии. Я счастлив здесь.

Мы хотим показать, что достойны на площадке, хоть наши шансы и достаточно малы. Мы не углубляемся в вопрос. Готовимся к предстоящим играм», – заявил разыгрывающий.

набирал 12,9 очка и 4,2 передачи в среднем в Евролиге в этом сезоне.

« » занимает 13 место в турнирной таблице с результатом 14-19.

Клуб продолжает борьбу за выход в плей-офф чемпионата Испании, находясь на 7 месте с показателем 17-11.