«Валенсия» объявила об отставке Алекса Мумбру с поста главного тренера

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании отставки Валенсия Алекс Мумбру Баскетбол

Алекс Мумбру уволен с поста главного тренера «Валенсии».

На этой неделе испанский клуб потерпел разгромное поражение от «Виллербана» (69:98) в Евролиге. «Валенсия» с результатом 14-19 занимает 13-е место в таблице.

Мумбру стал восьмым тренером клуба Евролиги, который уволен по ходу нынешнего сезона.

С момента прибытия в клуб летом 2022 года Мумбру руководил «Валенсией» в 133 матчах в рамках чемпионата Испании, Евролиги и Кубка Испании с балансом в 63 победы и 70 поражений.

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