«Валенсия» объявила об отставке Алекса Мумбру с поста главного тренера

Алекс Мумбру уволен с поста главного тренера «Валенсии».

На этой неделе испанский клуб потерпел разгромное поражение от «Виллербана» (69:98) в . « » с результатом 14-19 занимает 13-е место в таблице.

Мумбру стал восьмым тренером клуба Евролиги, который уволен по ходу нынешнего сезона.

С момента прибытия в клуб летом 2022 года Мумбру руководил «Валенсией» в 133 матчах в рамках чемпионата Испании, Евролиги и Кубка Испании с балансом в 63 победы и 70 поражений.