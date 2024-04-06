«Валенсия» объявила об отставке Алекса Мумбру с поста главного тренера
Алекс Мумбру уволен с поста главного тренера «Валенсии».
На этой неделе испанский клуб потерпел разгромное поражение от «Виллербана» (69:98) в Евролиге. «Валенсия» с результатом 14-19 занимает 13-е место в таблице.
Мумбру стал восьмым тренером клуба Евролиги, который уволен по ходу нынешнего сезона.
С момента прибытия в клуб летом 2022 года Мумбру руководил «Валенсией» в 133 матчах в рамках чемпионата Испании, Евролиги и Кубка Испании с балансом в 63 победы и 70 поражений.