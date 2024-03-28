Майкл Портер по поводу расследования в отношении брата: «Я знаю не больше вас»

Теги происшествия Денвер Торонто НБА Майкл Портер Джонтэй Портер Баскетбол

Майкл Портер прокомментировал расследование в отношении его брата.

«Джонтэй предельно воодушевлен возможностью, которая возникла у него в Торонто. Сомневаюсь, что он сделал что-либо, что может поставить эту возможность под угрозу.

Я знаю не больше вас, парни. Знаю, что Джонтэй по-настоящему любит баскетбол. Очень хочет играть. Очень хочет играть в «Рэпторс». Ничего больше», – заявил форвард «Денвера» Майкл Портер журналистам.

Его брат, бигмен «Торонто» Джонтэй Портер, находится под следствием НБА из-за подозрительной активности в ставках, связанных с его статистикой.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Я знаю не больше вас, да и его первый раз вижу»
+1
0
+1
Братишка бизнесмен просто)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий