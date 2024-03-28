Майкл Портер по поводу расследования в отношении брата: «Я знаю не больше вас»

Майкл Портер прокомментировал расследование в отношении его брата.

«Джонтэй предельно воодушевлен возможностью, которая возникла у него в Торонто. Сомневаюсь, что он сделал что-либо, что может поставить эту возможность под угрозу.

Я знаю не больше вас, парни. Знаю, что Джонтэй по-настоящему любит баскетбол. Очень хочет играть. Очень хочет играть в «Рэпторс». Ничего больше», – заявил форвард « » журналистам.

Его брат, бигмен « » , находится под следствием из-за подозрительной активности в ставках, связанных с его статистикой.