Майкл Портер по поводу расследования в отношении брата: «Я знаю не больше вас»
Майкл Портер прокомментировал расследование в отношении его брата.
«Джонтэй предельно воодушевлен возможностью, которая возникла у него в Торонто. Сомневаюсь, что он сделал что-либо, что может поставить эту возможность под угрозу.
Я знаю не больше вас, парни. Знаю, что Джонтэй по-настоящему любит баскетбол. Очень хочет играть. Очень хочет играть в «Рэпторс». Ничего больше», – заявил форвард «Денвера» Майкл Портер журналистам.
Его брат, бигмен «Торонто» Джонтэй Портер, находится под следствием НБА из-за подозрительной активности в ставках, связанных с его статистикой.