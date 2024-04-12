Рамона Шелберн: «Денвер» готов не только к повторению в этом сезоне, но и к тому, чтобы претендовать на титул в ближайшие 5 лет»

Теги Денвер НБА Кристиан Браун Пейтон Уотсон Рамона Шелберн Баскетбол

Рамона Шелберн оценила перспективы нынешнего «Денвера».

Обозреватель ESPN считает, что «Наггетс» в обозримом будущем будут оставаться среди главных претендентов на чемпионство в НБА.

«Денвер» готов не только к повторению в этом сезоне, но и к тому, чтобы претендовать на титул в ближайшие 5 лет.

Так выстроена их команда. Они могут потерять Брюса Брауна, но там есть база – опытные игроки, которые давно вместе – а когда вы умеете удачно драфтовать, а потом развивать молодых ребят, давая им игровое время, то так и закладывается основа для долгосрочного успеха. Они дают играть своей молодежи, те развиваются и всегда готовы помочь. Посмотрите на игру Кристиана Брауна и Пейтона Уотсона с «Миннесотой», у последнего шесть блок-шотов.

Молодые игроки готовы оказывать помощь суперзвездам в лице Йокича, Мюррэя и Гордона. Так и работают династии», – заявила Шелберн.

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2 комментария
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будем посмотреть! Но потенциал и правда хороший, Йокич, Мюррэй и Гордон- всем еще нет и 30и
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Eще надо докинуть игрока типа ежа Ануноби, Херберта Джонса, тогда, думаю, что точно будут рулить. Брауна, кстати, можно вернуть, тоже он нормально играл за них.
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